В областях пропонують по 1000 гривень за участь у "держперевороті" - віце-спікер Ради

Олександр Корнієнко / УНІАН

Олександр Корнієнко, перший заступник керівника українського парламенту, заявив, що в різних регіонах людям нібито пропонують по тисячі гривень за участь у "державному перевороті", про який раніше в рамках своєї прес-конференції заявляв президент Володимир Зеленський. Про це Корнієнко заявив, 30 Листопада, під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради.

За словами Корнієнка, коли людей збирають у регіонах за тисячу гривень на день – це аж ніяк не схоже на переворот.

"Якщо люди не хочуть брати участь у перевороті безкоштовно, це питання до "перевертачів", – сказав перший віце-спікер Ради.

Корнієнко уточнив, що інформацію про таку суму отримав від правоохоронних органів.

"Зараз погода дуже погана-може, треба і тисячу гривень давати ,щоб люди спромоглися (брати участь у перевороті, – Главред)", – сказав нардеп.

Реклама

Корнієнко не відповів на запитання, хто саме планує звозити людей до Києва з регіонів, але додав, що провладна партія "тролить" опозицію через мітинги.

читайте такожУ Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукове підтвердження того, що в Україні готується військовий переворот 1-2 грудня.

"Я отримав інформацію, що 1 грудня в нашій державі буде державний переворот. [...] У нас є не тільки агентурна інформація, але навіть Звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено $1 млрд і так далі", - повідомив глава держави.