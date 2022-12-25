"Мирний діалог на умовах РФ": Москва на Заході рухає пропаганду про "перемовини" – РНБО

У своїй пропаганді окупант Росія використовувала ворожі Telegram-канали та іноземні видання, розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Росія на Заході намагається просувати наративи про "перемовини" на своїх умовах - РНБО / Колаж соцмережі, скріншот YouTube

Пропаганда Кремля цього тижня працювала над просуванням своїх наративів про, мовляв, "перемовини на умовах Росії" на Заході. Москва використовувала для поширення своїх маніпуляцій ворожі Telegram-канали та іноземні видання. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Як повідомили в Центрі, у виданні The American Conservative днями з'явилася публікація, в якій полковник американської армії у відставці Дуглас Макгрегор сказав, що єдиним варіантом завершення війни Росії проти України є, мовляв, проведення "мирних перемовин з визнанням законних інтересів безпеки Росії в регіоні".

Крім того, в ЦПД відзначили, що канали російських окупантів в Telegram з посиланням на видання Politico писали про нібито прагнення американських політиків і чиновників до завершення війни дипломатичним шляхом, оскільки підтримка війни не може постійно продовжуватися.

Також в РНБО вказали, що російські пропагандисти працювали над поширенням мережою опитування в болгарських Фактах з приводу того, наскільки перспективна ідея щодо проведення мирних перемовин відносно завершення війни. Пропагандисти додали до опитування підроблені коментарі звичайних болгар, які, мовляв, вважають, що українці повинні припинити опір військовій агресії РФ.

Плани Росії щодо захоплення України

Диктатор агресора РФ Володимир Путін днями поскаржився, мовляв, на "НАТО в Україні" і сказав, що країна-окупант має намір посилити свій наступальний потенціал.

За словами російського директора, 150 з 300 тисяч нових мобілізованих загарбників готуються воювати проти України.

За даними британського видання Financial Times, Путін під час розмови з представниками своїх спецслужб сказав, що обстановка на війні проти України "надзвичайно складна".

Втім, Кремль готує російську державу до затяжної війни, а Путін, як і раніше, збирається захопити Україну.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що Путін не віддасть наказ на виведення військ з України. Але залишається питання того, як Кремль відреагує на звільнення українською армією окупованого Криму.

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