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Термінове засідання РНБО: Зеленський озвучив важливе рішення

30 вересня 2022, 16:59

РНБО розглянула питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

В офісі президента зазначили, що члени РНБО обговорили чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Росії.

Учасники засідання заслухали доповіді в.о. голови СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

РНБО розглянула питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.

Глави Донецької, Луганської, Херсонської ОВВА і представник президента в Криму розповіли про так зване "волевиявлення" на окупованих територіях. На фейкових референдумах відбувалися численні порушення і маніпуляції зі списками виборців.

На засіданні виступили:

  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина,
  • заступник керівника ВП Ігор Жовква.

Учасники РНБО вжили заходів щодо розширення міжнародної коаліції, збільшення військової допомоги, посилення санкцій проти РФ, стратегії ядерного стримування.

Президент України після засідання РНБО озвучив рішення.

"Перше – тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом", - сказав Зеленський.

"Також він додав, що Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським Президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим Президентом Росії. І третє – ми маємо зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії у протистоянні з тиранією", - написав президент.

Термінове засідання РНБО: Зеленський озвучив важливе рішення

Анексія РФ територій України

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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