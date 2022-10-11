Зеленський скликав термінову Ставку головнокомандувача: що обговорювали

Володимир Зеленський / president.gov.ua

11 жовтня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Президент в Telegram розповів, що розглянули ряд важливих питань.

"Перш за все обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій", - написав президент.

Крім того, обговорювалося питання підготовки українських військових до зими.

"Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об'єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими", - повідомив Зеленський.

Чим займається Ставка Верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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