УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Блокада Туреччиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: Ердоган назвав умову Анкари

21 травня 2022, 20:40

Одна з вимог Анкари - зняття Швецією ембарго на експорт зброї.

Ердоган
Ердоган вимагає від Фінляндії та Швеції визначитися з позицією щодо Робочої партії Курдистану і прихильників Фетхуллаха Гюлена / NTV

Туреччина, яка блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, вважає, що Гельсінкі і Стокгольм приховують у своїх країнах учасників робочої партії Курдистану (РКК) і прихильників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби держперевороту у 2016 році. Крім того, шведи повинні зняти ембарго на постачання зброї, яке було накладено після початку вторгнення турецьких сил до Сирії у 2019 році. Турецька держава очікує на вирішення цих питань.

Як повідомляє Європейська правда, про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час телефонних розмов з лідерами Швеції, Фінляндії, а також з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу. Ердоган вирішив поговорити з фінською і шведською сторонами, щоб обговорити розбіжності з питання організацій, які Анкара вважає терористичними.

читайте такожФінляндія офіційно вирішила вступати до НАТО - президент країниЗокрема, президент Туреччини сказав, що Швеція та Фінляндія на території своїх держав приховують людей, які пов'язані з Робочою партією Курдистану і прихильниками Фетхуллаха Гюлена – його у Анкарі звинувачують в організації спроби державного перевороту у 2019 році.

Під час розмови з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон турецький лідер заявив, що Анкара очікує на вирішення таких проблем. Крім того, Анкара просить зняття ембарго на експорт зброї, яке було накладено Стокгольмом після вторгнення Туреччини до Сирії у 2019 році.

Крім того, Ердоган вимагає від Швеції конкретних кроків, пов'язаних з Робочою партією Курдистану, а також її відгалужень у Сирії та Іраку.

"(Анкара вимагає, - ред.) серйозних і конкретних кроків, що поділяють побоювання Туреччини щодо терористів РКК, а також сирійських і іракських відгалужень цієї кривавої організації", - зазначив турецький глава держави.

Також, під час розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністо Ердоган сказав, що ситуація, коли не проводиться боротьба з терористичними організаціями, що становлять загрозу для союзника з Північноатлантичного альянсу, не відповідає духу колективного блоку безпеки Заходу.читайте такожВето Туреччини Альянс подолає: Фінляндія та Швеція на тлі загрози РФ вступлять до НАТО - Столтенберг

Після розмов з лідерами Швеції та Фінляндії Ердоган провів телефонні перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Позиція Туреччини щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Анкара виступає проти інтеграції Фінляндії та Швеції доНАТО. Як вважають в турецькій державі, ці країни "схожі на гостьові будинки для терористичних організацій". За словами Ердогана, у Швеції та Фінляндії ведуть свою діяльність представники робочої партії Курдистану – організації, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням.

У Швеції у відповідь на заяву Ердогана відзначили, що готові до врегулювання розбіжностей, що склалися. У Стокгольмі акцентували увагу на відсутності суперечностей з питання вступу Стокгольма і Гельсінка до НАТО під час дискусії з турецьким зовнішньополітичним відомством.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара готова до діалогу, спрямованого на усунення перешкод для інтеграції Швеціїта Фінляндії до НАТО.

"Було запропоновано спільно працювати над усуненням побоювань турецької сторони", - підкреслив Чавушоглу.

Главред рекомендує:

Реджеп Тайїп Ердоган новини Туреччини Новини Фінляндії новини Швеції
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:39

Співачка Камалія розповіла, навіщо під час війни звертався до неї Володимир Зеленський

21:27

Прикмети на 23 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:26

Американські гаубиці М777 відправляються з США на допомогу ЗСУ для боротьби з військами РФВідео

21:23

Вже скоро: окультист назвав точну дату смерті ПутінаВідео

21:12

Син Віктора Павлика потрапив до лікарні з сильними болями

Реклама
21:11

ЗСУ ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії

21:03

Українські військові точним ударом знищили гармату Піон окупантів: видовищне відеоВідео

20:40

Блокада Туреччиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: Ердоган назвав умову АнкариВідео

20:25

Лише Україна визначатиме, коли і як завершиться війна - Кулеба

20:23

Обмін Медведчука: у Росії здивували варіантомВідео

19:55

Війська РФ обстрілюють населені пункти на Харківщині, щоб не пустити ЗСУ на кордон - ГенштабВідео

19:48

Розпочнеться потужний наступ: відомий окультист назвав вирішальні дати війни - гороскоп для УкраїниВідео

19:18

У жіночих лосинах та в калошах: жителі Харківщини здивовані зовнішнім виглядом рашистів

19:13

Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію і готують потужний наступ - ГенштабВідео

18:59

На Луганщині росіяни не встигли втекти від пострілу з українського гранатомета: яскраве відеоВідео

18:50

Армія України зможе піти в контрнаступ на Донбас вже за півтора місяці - CITВідео

18:42

Регіони підуть у вільне плавання: що станеться, коли Росія розвалитьсяПогляд

18:37

"Ми не маємо коштів тримати наше життя на паузі": донька скандальної Єгорової покинула Україну

18:34

"Нелюди і вбивці": головний тренер збірної України накинувся на росіянВідео

18:31

Брюссель обговорює нафтове ембарго проти РФ без згоди Угорщини - віцепрезидент Європарламенту

Реклама
18:06

Прикмети на 22 травня: що не можна робити в день святого Миколая Чудотворця і як не потрапити в бідуВідео

18:04

Виїхати з міста неможливо: Маріуполь взяли під контроль кадирівціВідео

17:56

Фортеця "Маріуполь": боєць "Азова" зняв фільм про "Азовсталь"Відео

17:50

Україна може з боєм влаштувати деблокаду морських портів - ЗеленськийВідео

17:43

"Путіністка" Корольова може втратити майно в Москві

17:33

Гороскоп на літо 2022: чого очікувати вогненним знакам зодіаку - збільшення доходу або помилки минулого

17:16

Ґвалтували та вбивали у Бучі: журналісти встановили особу російського окупантаВідео

17:09

Допомога Україні для винищувачів: Польща передала Києву запчастини і боєкомплект для МіГ-29 - ЗМІВідео

17:02

"Торгують совістю": російський музикант висловився щодо "Z-артистів"

17:00

Україна звільнить захоплені РФ території до кінця літа, але є одна умова – ЗагороднійВідео

16:48

Неймовірно смачні міні-бутерброди з хрусткою скоринкою: простий рецептВідео

16:44

Щоб не перекосило обличчя: Логунова показала нові губи

16:41

Від зустрічі міністрів оборони країн Заходу чекаємо потужної зброї - ЗеленськийВідео

16:34

Епатажна блогерка Софія Стужук зганьбилася недоречним жартом над семирічним сином

16:29

"Жорстка" відповідь Москви на санкції: Байдену і топ-чиновникам США заборонили в'їзд до РосіїВідео

16:28

"У нас форс-мажор": експерт пояснив, до чого призведе подальша виплата держборгу Україною

16:23

Меладзе оголосив про відхід зі сцени та показав фото з нової роботи

16:19

Україна зобов'язана зупинити шабаш ПутінаПогляд

15:40

"Україна не торгує суверенітетом": Подоляк різко відповів на статтю в The New York TimesВідео

15:37

РФ хоче провести нові "референдуми" на Донбасі в найближчі місяці: що вони задумалиВідео

Реклама
14:47

На Харківщині знайшли поховання 6 окупантів, серед них – підполковник ГерасимовФотоВідео

14:41

"У тих 80 гривнях - 40 гривень спекулянтів": експерт пояснив, як перекупники палива наживаютьсяВідео

14:06

Ураган, який наробив біди в Німеччині, вже в Україні: відео лютої стихіїВідео

14:06

Як Кремль вже запхав Україну до ЄСПогляд

13:56

Експерт пояснив, чому путінський бліцкриг в Україні жорстоко провалився

13:46

Байден підписав законопроєкт про виділення Україні 40 млрд доларів допомоги

13:34

Україна повинна прийняти вимоги Путіна: Берлусконі закликав Європу натиснути на Київ

13:23

"Лопатою неможливо виграти війну": Зеленський оцінив, чи впоралися б країни Європи з армією РФ

13:19

Чоловік Камалії не купував винищувачі для ЗСУ: співачка зробила несподівану заяву

13:16

Різанина в Бучі все змінила: Росія не виступатиме гарантом безпеки України-Зеленський

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти