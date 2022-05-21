Блокада Туреччиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: Ердоган назвав умову Анкари

Ердоган вимагає від Фінляндії та Швеції визначитися з позицією щодо Робочої партії Курдистану і прихильників Фетхуллаха Гюлена / NTV

Туреччина, яка блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, вважає, що Гельсінкі і Стокгольм приховують у своїх країнах учасників робочої партії Курдистану (РКК) і прихильників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби держперевороту у 2016 році. Крім того, шведи повинні зняти ембарго на постачання зброї, яке було накладено після початку вторгнення турецьких сил до Сирії у 2019 році. Турецька держава очікує на вирішення цих питань.

Як повідомляє Європейська правда, про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час телефонних розмов з лідерами Швеції, Фінляндії, а також з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу. Ердоган вирішив поговорити з фінською і шведською сторонами, щоб обговорити розбіжності з питання організацій, які Анкара вважає терористичними.

читайте такожФінляндія офіційно вирішила вступати до НАТО - президент країниЗокрема, президент Туреччини сказав, що Швеція та Фінляндія на території своїх держав приховують людей, які пов'язані з Робочою партією Курдистану і прихильниками Фетхуллаха Гюлена – його у Анкарі звинувачують в організації спроби державного перевороту у 2019 році.

Під час розмови з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон турецький лідер заявив, що Анкара очікує на вирішення таких проблем. Крім того, Анкара просить зняття ембарго на експорт зброї, яке було накладено Стокгольмом після вторгнення Туреччини до Сирії у 2019 році.

Крім того, Ердоган вимагає від Швеції конкретних кроків, пов'язаних з Робочою партією Курдистану, а також її відгалужень у Сирії та Іраку.

"(Анкара вимагає, - ред.) серйозних і конкретних кроків, що поділяють побоювання Туреччини щодо терористів РКК, а також сирійських і іракських відгалужень цієї кривавої організації", - зазначив турецький глава держави.

Також, під час розмови з президентом Фінляндії Саулі Нііністо Ердоган сказав, що ситуація, коли не проводиться боротьба з терористичними організаціями, що становлять загрозу для союзника з Північноатлантичного альянсу, не відповідає духу колективного блоку безпеки Заходу.читайте такожВето Туреччини Альянс подолає: Фінляндія та Швеція на тлі загрози РФ вступлять до НАТО - Столтенберг

Після розмов з лідерами Швеції та Фінляндії Ердоган провів телефонні перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Позиція Туреччини щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Анкара виступає проти інтеграції Фінляндії та Швеції доНАТО. Як вважають в турецькій державі, ці країни "схожі на гостьові будинки для терористичних організацій". За словами Ердогана, у Швеції та Фінляндії ведуть свою діяльність представники робочої партії Курдистану – організації, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням.

У Швеції у відповідь на заяву Ердогана відзначили, що готові до врегулювання розбіжностей, що склалися. У Стокгольмі акцентували увагу на відсутності суперечностей з питання вступу Стокгольма і Гельсінка до НАТО під час дискусії з турецьким зовнішньополітичним відомством.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара готова до діалогу, спрямованого на усунення перешкод для інтеграції Швеціїта Фінляндії до НАТО.

"Було запропоновано спільно працювати над усуненням побоювань турецької сторони", - підкреслив Чавушоглу.

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