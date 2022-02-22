УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський закликав українських політиків до єдності

22 лютого 2022, 23:05

Зеленський закликав політиків поки відкинути власні амбіції заради інтересів країни.

Володимир Зеленський під час звернення / Reuters

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українських політиків об'єднуватися, наголосивши, що сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого.

"Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Всі розуміють, що сьогодні у Парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого", - заявив президент.

читайте такожНа зміну "нас там нема" прийшло "ми все-таки тут": Зеленський висловився щодо визнання Росією "ЛДНР"Зеленський закликав нардепів відкинути свої амбіції заради України.

Звернення Зеленського

Увечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Головною темою звернення стало визнання Путіним "незалежності" "ЛДНР" та дії української влади для врегулювання ситуації.

Зеленський заявив, що на сьогоднішній день немає потреби у спільній мобілізації, водночас необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

"Мною як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України видано указ про заклик резервістів у особливий період", - заявив президент України у відеозверненні.

viber
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський закликав українських політиків до єдності». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схудненняСпалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення Нереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопуНереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопу Росія склала списки тих, кого потрібно заарештувати і вбити в Україні після вторгнення - Foreign PolicyРосія склала списки тих, кого потрібно заарештувати і вбити в Україні після вторгнення - Foreign Policy "Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони""Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони" США підтвердили плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгненняСША підтвердили плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгнення

Останні новини

00:16

Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина

00:12

Названо небезпечні продукти, які викликають безсонняВідео

22 лютого, вівторок
23:58

Росія не зупиниться на Донбасі: під загрозою Харків, Херсон та Київ - ЗМІ

23:27

У США заявили, що Північний потік-2 не запустять, 11 млрд дол витрачені даремно - ЗМІ

23:06

Якщо українці сьогодні промовчать, то завтра зникнуть - ЗеленськийВідео

Реклама
23:05

Зеленський закликав українських політиків до єдності

22:52

На зміну "нас там нема" прийшло "ми все-таки тут": Зеленський висловився щодо визнання Росією "ЛДНР"Відео

22:48

Шмигаль відповів на ультиматум Путіна

22:42

Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період: звернення президентаВідео

22:14

Верховна рада завтра проголосує за санкції проти ДерждумиВідео

22:08

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: підсумки зустрічі депутатів із ЗеленськимВідео

21:48

Росія намагається організувати тюремні бунти в Україні - Малюська

21:32

"Починаючи з середи": Байден оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії

21:11

"Більше ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе": Боррель про санкції ЄС проти РосіїВідео

21:05

Дністровську ГЕС взяли під посилену охорону: перевірки транспорту та документів

21:01

Термінове звернення Джо Байдена після визнання Путіним "ЛДНР": всі подробиціВідео

20:53

Право на владу дивитися онлайн: аншлюс Донбасу. Чого чекати від Путіна далі?

20:52

Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблемаВідео

20:40

Обстріли Попасної: без води залишилися тисячі жителів, школа та дитсадочок

20:37

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадянВідео

Реклама
20:37

Неймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік ТиграВідео

20:09

Загострення на Донбасі: Укрзалізниця змінює графік руху поїздів

19:55

Євросоюз запровадив нищівні санкції проти Росії через "ЛДНР"Відео

19:53

МЗС РФ терміново евакуює персонал свого посольства з КиєваВідео

19:51

Визнання кордонів "ЛДНР" і ультиматум по Криму і НАТО: головні заяви Путіна на пресконференції

19:50

Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

19:45

МАУ різко підвищили ціни на авіаквиткиВідео

19:34

Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

19:25

Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі

19:19

Ультиматуми Путіна: Україна має визнати Крим та відмовитися від вступу до НАТО

19:15

Путін хоче повести Україну шляхом ГрузіїПогляд

19:02

"Ми ж попереджали РФ": США підтримали зупинку сертифікації ПП2 і заявили про "власні заходи"

19:01

Спірні питання по "кордонах" " ДНР " і " ЛНР " будуть вирішені шляхом переговорів - ПутінВідео

19:01

Президент РФ зажадав від України роззброєння

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Ельзи дали імпровізований концерт просто небаВідео

18:49

"Зараз найнебезпечніший момент у сфері безпеки": Столтенберг про ситуацію навколо УкраїниВідео

18:42

Росія офіційно виходить з Мінських угодВідео

18:28

"Це страшно і пахне оголошенням війни всьому світу": Ахеджакова прокоментувала політику РФВідео

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомВідео

18:03

Байден виступить з терміновим зверненням до України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

Реклама
17:56

"З повагою і розумінням": Білорусь відреагувала на визнання "ЛНР" і "ДНР"Відео

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти