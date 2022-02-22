Зеленський закликав українських політиків до єдності

Володимир Зеленський під час звернення / Reuters

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні закликав українських політиків об'єднуватися, наголосивши, що сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого.

"Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. Всі розуміють, що сьогодні у Парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики і партії одного кольору – синьо-жовтого", - заявив президент.

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Звернення Зеленського

Увечері 22 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Головною темою звернення стало визнання Путіним "незалежності" "ЛДНР" та дії української влади для врегулювання ситуації.

Зеленський заявив, що на сьогоднішній день немає потреби у спільній мобілізації, водночас необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

"Мною як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України видано указ про заклик резервістів у особливий період", - заявив президент України у відеозверненні.