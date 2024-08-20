"Дай Боже впоратися за 1,5-2 роки": заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему – Богачевська

Ухвалення закону – це лише перший крок. Далі буде питання в тому, як його імплементуватимуть. Є загрози, що цей процес будуть затягувати.

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Заборона УПЦ МП в Україні має одну проблему/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Після ухвалення Верховною Радою України закону про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у країні-агресорці Росії, залишається важливим питання, як цей закон будуть імплементувати.

Існують загрози, що цей процес будуть затягувати. Таку думку у коментарі Главреду висловила релігієзнавиця, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету Ірина Богачевська.

Релігієзнавиця зазначила, що цей закон був дуже чітко прописаний, і він передбачає, що факти афіліації тієї чи іншої церковної організації має визначати експертне середовище, а не державні чи політичні структури. Тобто в документі все зроблено так, щоб уникнути негативної реакції міжнародної спільноти.

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Водночас вона звернула увагу, що росіяни точно негативно відреагують на цей закон і будуть кричати про нібито порушення прав людини, відсутність свободи совісті та гоніння на православ’я. Проте нам не варто звертати увагу на російську пропаганду, а потрібно продовжувати робити своє.

"Однак на міжнародний резонанс зважати, навпаки, потрібно, і Україна як держава, яка позиціонує себе як ту, яка чітко дотримується прав людини і міжнародних законодавчих актів, має чітко роз'яснювати світовій спільноті, що цей проєкт закону не має в собі порушень свободи совісті", – наголосила Богачевська.

Головне – щоб імплементація цього закону не затягувалася

За словами релігієзнавиці, одна справа – ухвалити закон, інша справа – те, як він буде імплементуватися. Вона зазначила, що імплементацію цього закону можуть затягувати на місцях. Для цього, наприклад, можуть довго сперечатися у процедурних питаннях і робити все, щоб не було доведених до кінця заборон окремих громад.

"Це – єдиний підводний камінь, який існує, адже наша мета не лише ухвалити закон, а й імплементувати його та вигнати московських попів з української землі. Тобто зробити усе можливе, аби вони не могли загрожувати національній безпеці та духовному існуванню України.

Цим законом ми робимо лише перший крок, і тут робота триватиме протягом років. Адже кілька місяців буде потрібно, аби закон набрав чинності, ще кілька – для напрацювання процедури, і в кращому випадку імплементація займе до 9 місяців. І дай боже, аби ми впоралися хоча б за півтора-два роки", – наголосив Богачевська.

Хто така Ірина Богачевська? Ірина Богачевська – український філософ та релігієзнавець, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету. Сфера наукових інтересів Ірини Богачевської – філософія релігії, лінгвістичне релігієзнавство, семіотика культури, теорія комунікації, герменевтика. Вона є автором понад 90 наукових статей в українських та закордонних виданнях, 2-х одноосібних монографій та однієї у співавторстві, співавтор підручника з грифом МОНУ. Богачевська підготувала як науковий керівник десять кандидатів філософських наук, і як науковий консультант одного доктора філософських наук. Член спеціалізованих вчених рад Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного інституту стратегічних досліджень та Житомирського державного університету імені І.Франка. Член Української асоціації релігієзнавців, Українського біблійного товариства та асоціації дослідників релігії (США), пише Вікіпедія.

Заборона діяльності УПЦ МП в Україні – останні новини

Нагадаємо, в Україні заборонила діяльність УПЦ МП. 20 серпня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно із цим законопроєктом передбачається припинення діяльності УПЦ МП.

Раніше народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначав, що заборона РПЦ в Україні має консенсус у суспільстві. Потреба в ухваленні законопроєкту про заборону РПЦ в Україні лише зростала, вважає Володимир Вʼятрович.

Нагадаємо, СБУ викрила купу промосковських попів, які продавали зброю і дитячу порнографію. Відомо, що настоятель Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП "здавав" окупантам учасників руху опору на території громади. Після цього окупанти брали людей у полон та катували їх.

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