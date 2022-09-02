Список очолили доньки Путіна: Україна запровадила жорсткі санкції проти Росії

Санкції проти РФ / reuters

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв новий пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, санкції стосуються 99 фізичних і 178 юридичних осіб, у тому числі дочок президента РФ Володимира Путіна.

Повідомляється, що мова йде про російські підприємства військово-промислового комплексу, посадових осіб нацбанків РФ і Білорусі.

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Під санкції потрапили, в тому числі, компанії та особи держав, які сприяли агресії РФ проти України, допомагали агресору обходити попередні санкції. Зокрема, йдеться про ГК "Сернія", яка допомагала РФ постачати продукцію мікроелектроніки для потреб ВПК.

Крім того, санкції запровадили проти російської телекомпанії "Царгород" і компаній, що займалися майнінгом в інтересах російської промисловості.

Список потрапили під жорсткі обмеження персон очолили дочки президента РФ Володимира Путіна.

У Мінреінтеграції підкреслили, що санкції будуть застосовуватися Україною синхронно з країнами-партнерами.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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