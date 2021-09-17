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Зеленський вирушає з новим візитом до США: в ОП розкрили програму зустрічей

17 сентября 2021, 19:40

Президент візьме участь Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй.

Зеленський
Володимир Зеленський відвідає США з новим візитом / president.gov.ua

У понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський відправиться з візитом до Сполучених Штатів Америки.

Він візьме участь Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй, повідомив прес-секретар глави української держави Сергій Нікіфоров в ході брифінгу.

За його словами, у глави держави заплановані зустрічі з лідерами країн, а також генсеком ООН.

"Вже офіційно: у понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою, а також у нього буде ряд двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, зокрема з Генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США", – сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров розповів про те, що на Банковій йде підготовка до нового візиту Володимира Зеленського до США з метою його участі у 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня в ході свого візиту в США у Вашингтоні провів переговори з главою Білого дому Джо Байденом. Як заявив гарант, відбулися ефективні переговори, а у адміністрації Штатів немає будь-якого негативу по відношенню до Банкової.

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Офіційні Київ і Вашингтон опублікували спільну заяву, згідно з якою країни мають намір продовжувати співпрацю в певних напрямках. Україна і США працюватимуть над притягненням Росії до відповідальності за агресію щодо української держави, підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу, військовою допомогою Києву та реформами.

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