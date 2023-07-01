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Глава ЦРУ таємно приїжджав в Україну: йому розповіли про план завершення війни до кінця року - WP

Анна Ярославська
1 липня 2023, 08:08 оновлено 1 липня, 08:16
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Українська влада розповіла Вільяму Бернсу стратегію повернення значної частини тимчасово захоплених Росією територій до осені.
Вільям Бернс, ВСУ
Вільям Бернс не став оцінювати перспективи контрнаступу ЗСУ в стислі терміни / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня таємно відвідав Київ та провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також з керівництвом української розвідки. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерела серед американських чиновників.

Одне з джерел сказало, що метою його візиту було підтвердити прихильність Адміністрації президента Штатів Джо Байдена обміну розвідувальними даними, покликаними допомогти Україні захистити себе від атак Росії.

Також, за даними журналістів, українська влада розкрила Бернсу стратегію повернення тимчасово захоплених Росією територій.

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В Україні сказали Бернсу, що хочуть відвоювати значну частину окупованих територій до осені, перемістити артилерійські йракетні комплекси до кордону анексованого Криму; просуватися далі на схід України; а потім до кінця року примусити Москву до переговорів на своїх умовах.

"Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу", – сказав високопоставлений український чиновник.

Чи зможе Україна реалізувати ці плани в такі стислі терміни, ще невідомо. Бернс відмовився коментувати, коли його запитали про оцінку перспектив контрнаступу ЗСУ.

Поїздка Бернса сталася якраз перед невдалим заколотом ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина проти Міноборони РФ. За словами представника США, в середині червня розвідувальне співтовариство США вже знало, що Пригожин планував бунт, але це питання не обговорювалося під час зустрічей із Зеленським та іншими.

Мирні переговори України та РФ

28 червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Російський диктатор Володимир Путін слабкий, брехливий та не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на переговори з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - сказав президент.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив Росії дві жорсткі вимоги щодо переговорів. Зокрема, для запуску діалогу окупантам слід вивести всі свої війська з України, а формула Зеленського повинна стати базою для завершення війни.

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