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Зеленський оголосив про виробництво "довгих" Нептунів: що відомо про нові ракети

Юрій Берендій
26 листопада 2024, 03:02
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Ракети "довгий Нептун" українського виробництва мають дальність ураження 300 кілометрів, що аналогічно ракетам ATACMS вказує експерт.
Зеленський оголосив про виробництво 'довгих' Нептунів: що відомо про нові ракети
Що відомо про нові українські ракети "довгий" Нептун/ Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Снєгирьов:

  • В України є 100 ракет "довгий" Нептун із дальністю ураження 300 кілометрів
  • У 2016 році в Україні представили перші ОТРК "Грім-2" із дальністю ураження 500 км

Президент України під час однієї із недавніх прес-цонференцій заявив про навявність в Україні крім далекобійних ракет ATACMS власної зброї під назвою "довгий" Нептун. Про дальність ураження цих ракет розповів в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

""Довгий" Нептун має дальність 300 км. Тобто фактично це той самий ATACMS. За інформацією з відкритих джерел, кількість Нептунів - 100 одиниць", - наголосив він.

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Відповідаючи на запитання про оцінку далекобійних можливостей України, аналітик зауважив, що звинувачувати Німеччину у ненаданні ракет Taurus не варто. Ще у 2016 році в Україні були представлені оперативно-тактичні комплекси власного виробництва "Грім-2", або ж "Сапсан", із дальністю ураження до 500 км, що фактично дорівнює можливостям німецького Taurus.

"Які претензії до німців, якщо з 2016 року ці Сапсани досі не стали на озброєння ЗСУ? Часу було більш ніж достатньо", - вказує він.

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що перш ніж критикувати міжнародних партнерів, слід звернути увагу на власні недопрацювання. За його словами, питання полягає в тому, чому Україна досі не має достатньої кількості таких засобів, які дозволили б самостійно діяти без очікування дозволів на удари по території Росії.

Зеленський оголосив про виробництво 'довгих' Нептунів: що відомо про нові ракети
Що відомо про ракету "Нептун" / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив використання Україною наданих США ракет ATACMS для ударів по об'єктах у Курській області Росії. Під час брифінгу він зазначив, що Україна має право застосовувати ці ракети для самозахисту в умовах нагальної потреби, і це вже реалізується в районі Курська та Курської області.

Перший удар ракетами ATACMS було завдано по арсеналу в Брянській області. Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, співголова громадської ініціативи "Права справа", в інтерв'ю заявив, що це свідчить про відсутність обмежень лише на Курську область, і Україна може використовувати ці ракети для ударів по всій території Росії. За його словами, початкові повідомлення були частиною контрольованого інформаційного витоку.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю BBC заявив, що Франція дозволила Україні застосовувати ракети великої дальності Storm Shadow/Scalp для ударів по території Росії. Він підкреслив, що в підтримці України не повинно бути жодних "червоних ліній".

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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