Цікава гра спецслужб: ATACMS можуть бити не тільки по Курщині - Снєгирьов

Росія стоїть перед проблемою, що ATACMS битимуть не по одній її області, а скрізь.

https://glavred.net/ukraine/interesnaya-igra-specsluzhb-atacms-mogut-bit-ne-tolko-po-kurshchine-snegirev-10617350.html Посилання скопійоване

Удари ATACMS по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне зі слів експерта:

Перший удар ракетами ATACMS був по арсеналу РФ в Брянській області

Обмеження для ударів по Курській області насправді немає

Як відомо, перший удар ракетами ATACMS був по арсеналу РФ в Брянській області. Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду сказав, що це означає, що обмеження по Курщині насправді немає, а Україна може бити цими ракетами по всій території Росії.

За його словами, те, що відбувалося спочатку, це було контрольоване вкидання інформації.

"Росію фактично дезінформували про плани українського військового командування щодо практичного застосування ATACMS. Тобто це була дезінформація. Я не виключаю, що після перших повідомлень системи ППО росіян були передислоковані на Курський напрямок, що дало змогу завдати успішних ударів по військовому об'єкту в Брянській області. Це те, що називається відволіканням уваги на негідний об'єкт, тобто як потенційну ціль називали Курську область", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що це прекрасна оперативна гра - як українських спецслужб, так і американських. Відповідно, тепер Росія стоїть перед проблемою, що ATACMS битимуть не по одній її області, а скрізь.

ATACMS / Інфографіка: Главред

"Якщо зважати на проблеми росіян із ППО (а ці проблеми дуже великі), цей дозвіл є тиском не тільки на Україну, а й на Росію. Росіянам дали зрозуміти, що, навіть незважаючи на обмежену кількість ATACMS, удари будуть дуже болючими для РФ. Наприклад, гідроспоруди є законними військовими цілями, і вони є і в зоні ураження ATACMS. Якщо ще раз від Росії прилетить по Кременчуку, будь-яка ТЕЦ у Брянській, Курській, Бєлгородській областях буде законною ціллю для нас. У цьому елемент тиску на РФ і, до речі, елемент несподіванки. Це блискуча гра американців і українців", - підкреслив Снєгирьов.

Дивіться відео, в якому військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, по яких цілях на території РФ Україна битиме ракетами ATACMS:

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Крім того, The Wall Street Journal повідомляє, що наступний удар західними ракетами Україна може спрямувати по Ростовській області РФ. Там знаходиться багато об'єктів, на які можуть націлитися ЗСУ.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред