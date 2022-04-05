Зеленський пояснив, як хочуть вирішити питання Криму за 10-15 років

Зеленський розповів, як вирішуватиметься питання з анексією Криму / Фото Reuters, УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів України та Росії обговорювався Крим, і розповів, як пропонують вирішувати питання анексованого ще в 2014 році півострова.

"Що стосується Криму, то я подивився, в якій точці ми перебуваємо і які у нас можливості повернути Крим не дипломатичним шляхом. Потім я відповів би собі, а що ще можливо. 10-15 років переговорів з питань Криму - це деякий формат пропозицій з боку України. Думаю, приблизно стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться", – сказав Зеленський в інтерв'ю журналістам 5 квітня.

За його словами, "10-15 років - це не про те, щоби не порушувати цю тему".

"Це домовленість сторін, які впродовж 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом", - заявив він.

За словами Зеленського, такий формат пропонує не вирішувати питання Криму зараз.

"Цей шлях - це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а хоч завтра впродовж цього терміну. Є аспекти, які я хочу сказати, а які не можу, хоча варто було б порадитися", - додав Зеленський.

Президент заявив, що таке вирішення питання Криму є непоганим, підкресливши, що завтра його рішення може змінитися.

"Я вважаю, що це рішення не погане, але це я вважаю сьогодні. Також важливо, що я думаю зараз і що я буду думати завтра і що ми робили вчора - це абсолютно різні речі. Це не означає, що ми не виконуємо свої обов'язки, прямо на сьогоднішній день, якби були такі домовленості – це перемога України", - додав він.

Зеленський додав, що пропозиція про вирішення питання Криму - сильна позиція.

"Тому що вирішувати всі суперечки пакетно або завершувати війну складно, і я думаю, що малоймовірно. Деякі речі з танками або ракетами неможливо навіть для суспільства. Ніхто тебе не почує, і це правильно. Тому я вважаю, що це сильна позиція, якщо дипломатичний шлях це можна вирішити за 10-15 років. Це не компроміс, його і близько немає, це запитна позиція, але головна пропозиція "йдіть з нашої території", - заявив президент.

Зеленський також додав, що до питання Донбасу на переговорах не дійшли, тому що у Росії є своє бачення.

Анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з главою країни-агресора Володимиром Путіним може і не відбутися.

Президент також вважає, що навіть якщо буде підписано мирну угоду, російська армія може знову атакувати Україну за кілька років.

За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.

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