Зеленський щодо контрнаступу ЗСУ: схоже на швидку ходу, але хотілося б бігти

Володимир Зеленський про контрнаступ ЗСУ / president.gov.ua

Контрнаступ Збройних сил України схожий "на швидку ходу, але хотілося б бігти", заявив глава держави в інтерв'ю виданню BBC.

За словами Зеленського, росіяни досить сильно чинять опір. Однак контрнаступ ЗСУ - це стратегія, до якої раніше готувалися.

"Нам не вистачало певного озброєння і снарядів. Я не скажу, що зараз вистачає, тому що це буде неправдою, а краще сказати правду. Тому нам не вистачає до кінця, але зараз у нас більше сил і засобів, щоб йти вперед", - пояснив президент.

Зеленський також додав, що в разі збільшення допомоги Україна тиснутиме ще швидше. Поки в України все ще не вистачає ресурсу, але його в цілому зараз достатньо, щоб вже почати звільнення територій. Мотивація діяти не залежить вже ні від кого, українці мотивовані на 100%.

"Ми знаємо, чого ми хочемо, ми знаємо, де фініш, ми знаємо, куди ми йдемо. Хотіли б бігти, але зараз це швидка ходьба", - додав Зеленський.

Також він пояснив, що Україна не піде далі, тому що не потрібні чужі землі, не потрібні чужі люди. Зеленський додав, що "Україна - це не терористи, оскільки нам не потрібно нічого зайвого, крім наших кордонів, нашої землі і нашої безпеки, гарантій безпеки, про які я вам сказав".

Контрнаступ армії України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриває шлях для подальшого повернення під контроль Києва Луганщини. Українські війська можуть вигнати російських окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Згодом можна буде звільнити окуповані влітку Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за 2-3 жовтня досягла серйозних успіхів в районі Лиману Донецької області. Українські захисники прорвали "оборону" російських окупантів. Американські експерти не виключають, що ЗСУ вже вдалося проломити адміністративний кордон Луганщини в бік Кремінної.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що війська України вже майже впритул підійшли до північно-західного адмінкордону Луганщини.

Армія продовжує завдавати ударів ворожим об'єктам. Окупанти атакують на Донеччині, проте їхні атаки відбиваються.

Читайте також