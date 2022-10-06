На Банковій пояснили, що мав на увазі Зеленський говорячи про "превентивний удар"

У Зеленського пояснили його слова про превентивний удар по рф / скріншот

Прес-секретар Президента України Сергій Никифоров пояснив, що мав на увазі Володимир Зеленський говорячи про необхідність нанесення "превентивного удару" країнами НАТО проти Росії.

"Колеги, ви трохи далеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді потрібно було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС і всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі тільки держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", - зазначив Нікіфоров.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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