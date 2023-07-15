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"Більше трьох днів не витримаю": Залужний розповів про свої плани після війни

Альона Вороніна
15 липня 2023, 09:56 оновлено 15 липня, 10:35
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Український генерал хоче написати книгу і подорожувати. Але він не впевнений, що у нього буде багато часу після війни.
Валерий Залужный, украинские военные
Залужний розповів про свої плани після війни/ колаж: Главред, фото: Міноборони України, 24 ОМБр Романа Великого

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що він планує робити після завершення війни. Він вважає, що буде зайнятим навіть тоді, адже у нього своє бачення української перемоги. За його словами, наша перемога – це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.

Про це головнокомандувач ЗСУ розповів в інтерв’ю американському виданню The Washington Post. При цьому він не виключає, що може взяти відпустку після війни, але вважає, що довго відпочивати він не зможе.

"Як каже моя дружина: "Добре, три дні. Що далі?" – сказав Залужний зі сміхом.

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Він припустив, що може написати книгу. Крім цього, український генерал висловив бажання подорожувати.

У той же час, Залужний наголосив, що навряд чи матиме багато вільного часу після перемоги України. Адже перемога у його розумінні – це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності нашої держави.

"Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію – може, навіть не малу, – яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їздять у колясках. Щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. Це колосальний обсяг роботи. Треба починати зараз", – наголосив Залужний.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Пентагон неабияк вражений результатами контрнаступу ЗСУ. Темпи контрнаступу ЗСУ не є стрімкими, адже просування відбувається в дуже складних умовах. При цьому українські воїни вражають своїми здобутками, заявив директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ми будемо вбивати ворога на його території зі своєї зброї. Українські військові будуть знищувати російських окупантів на їх території і будуть це робити стільки, скільки буде потрібно, наголосив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. Поки Путін вірить, що він може перемогти у цій кривавій війні, він буде її продовжувати. Потрібно показати йому, що він не протримається довше, ніж Україна.

Нагадаємо, командувач ВПС Британії ошелешив заявою. Головний маршал авіації ВПС Великої Британії сер Річард Найтон здивував несподіваною заявою про те, що британські Королівські військово-повітряні сили готові брати участь у повітряних боях проти країни-агресорки Росії.

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війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний
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