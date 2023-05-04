Зеленський розпочав офіційний візит до Нідерландів: перші подробиці

У Гаазі президент України вже провів зустріч з президентом Сенату Яном Брауном і Головою Палати представників Вірою Бергкамп.

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Володимир Зеленський 4 травня знаходиться в Нідерландах / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 4 травня, прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров повідомив подробиці програми Зеленського.

Зокрема, в Гаазі Зеленський вже провів зустріч з президентом Сенату Яном Брауном і главою Палати представників Вірою Бергкамп.

"Далі буде візит до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером", - написав Никифоров в Facebook.

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Також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського товариства та представників міжнародних судових інституцій, розташованих у Гаазі.

Президент Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і в тристоронньому форматі також з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Також відбудеться аудієнція у короля Віллема Олександра та візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.

У Мережі з'явилося відео нібито з президентського кортежу в Нідерландах:

Також у Мережі з'явилися кадри, як Зеленського зустрічають оплесками в Сенаті Генеральних штатів у Гаазі.

До слова, це перший візит Зеленського в Нідерланди в якості глави Української держави. До Голландії він поїхав після візиту 3 травня до Фінляндії.

Раніше нідерландська державна телерадіомовна корпорація NOS повідомляла, що 4 травня Зеленський виступить з промовою "Немає миру без справедливості", а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.

Візит Зеленського до Фінляндії 3 травня 2023

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії, в ході якого відбулися переговори між главою Української держави і президентом Фінляндії Саулі Нііністе.

За словами Зеленського, він прибув до Фінляндії, щоб дружні країни підтримали Україну ще потужніше напередодні контрнаступу ЗСУ. При цьому він висловив упевненість, що Україна отримає літаки вже після наступу.

"Скоро у нас будуть наступальні дії, і після них, я впевнений, нам дадуть літаки", – заявив він під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії.

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