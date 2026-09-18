Росія цинічно атакувала людне місце в центрі Одеси: є постраждалі

Коротко:
- РФ атакувала Одесу
- Внаслідок атаки пошкоджена адмінбудівля
- Через російський удар постраждали люди
Країна-агресор Росія вдень 18 вересня атакувала центр Одеси реактивним безпілотником. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю. Очільник Одеської МВА Сергій Лисак також підтвердив ворожий удар і зазначив, що окупанти атакували людне місце Одеси.
"Станом на цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу", - додав він.
Один із постраждалих у важкому стані. Усіх травмованих вже госпіталізували і медики надають їм усю необхідну медичну допомогу.
О 17:18 Олег Кіпер оновив інформацію щодо наслідків атаки РФ. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих, у більшості з них - уламкові поранення.
Внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
РФ збільшує виробництво реактивних дронів
Главред писав, що за словами авіаційного експерта Богдана Долінце, Росія вийшла на випуск до тисячі реактивних безпілотників щомісяця й паралельно перебудовує власну систему протиповітряної оборони за українською моделлю.
Паралельно противник змінює підхід до захисту власного неба. Замість ставки виключно на стаціонарні комплекси в Росії формують розгалужену мережу дешевих засобів ураження низьколетючих цілей - мобільні розрахунки з великокаліберними кулеметами та переносними зенітно-ракетними комплексами.
Удари РФ по Одесі та області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 17 вересня російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів.
Раніше Росія в ніч на 9 вересня атакувала ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - серед цивільних є загиблі та поранені, а перехід припинив роботу.
Напередодні, у ніч на 8 вересня, російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси - "7 кілометру". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.
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Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
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