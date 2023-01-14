Зеленський хоче особисто виступити в ООН у річницю вторгнення РФ – МЗС

Генасамблея ООН проведе дебати на високому рівні щодо війни, також відбудеться міністерське засідання Ради Безпеки.

Зеленський хоче відвідати ООН у річницю вторгнення РФ/ Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський хоче напередодні вторгнення РФ особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї організації.

Але те, чи відбудеться візит, залежить від багатьох факторів. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у коментарі Associated Press.

За її словами, український президент хотів би особисто виступити перед представниками Організації Об’єднаних Націй. Проте здійснення цієї поїздки залежатиме, зокрема, і від того, якою буде ситуація на фронті.

"Наш президент хотів би приїхати, має бажання, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати", – зазначає Джапарова.

Нагадаємо, посол України в ООН Сергій Кислиця раніше повідомив, що 23 лютого Генасамблея ООН проведе дебати на високому рівні щодо війни Росії проти України. Наступного дня, у річницю вторгнення РФ 24 лютого, відбудеться міністерське засідання Ради Безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що для перемоги в війні над Росією Україні необхідні сучасні танки і артилерія, а також посилення санкційного тиску на РФ. Він також звернув увагу на необхідність створення міжнародного трибуналу з приводу злочинів і агресії РФ.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна розпочала процес перевірки законності перебування окупанта РФ у Раді безпеки ООН. Зроблено важливі кроки для виключення Москви з Організації. Країни або підтримують Київ щодо даного питання в публічній і непублічній риториці, або вивчають документи для з'ясування всіх обставин. Злочинний вулик повинен бути зруйнований – українцям слід приєднатися до кампанії з виключення Росії з ООН, наголосив він.

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