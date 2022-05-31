Зеленський анонсував деокупацію всієї "історичної території" України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна має намір деокупувати всю свою територію, яка історично їй належить.

Як підкреслив він в ході брифінгу, на сьогодні найбільш складна ситуація на сході України, де зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань, батальйонів Російської Федерації, а також колаборантів.

Глава держави нагадав, що раштистам вдалося окупувати деякі українські міста.

"Ми вважаємо - тимчасово окуповані. Не просто так вважаємо "тимчасово окуповані", тому що в цьому не тільки віра, а тут ви чуєте наші цілі і наші конкретні плани. Саме тому вони - тимчасово окуповані міста української держави", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна буде деокупувати всю свою територію.

"Наші плани зрозумілі - ми будемо деокупувати всю нашу територію, яка належить історично нам, і згідно з усіма міжнародними законами. Це наш план. Щодо планів: 1 червня, 1 липня або 1 серпня, хоч не 1 вересня поки... Нам все одно, які плани у Російської Федерації. На Сході нам складно через те, що не вистачає кількості відповідної зброї", - констатував він.

Президент додав, що Україна не прив'язується до дат деокупації, а прив'язується "до людей по деокупації".

"Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції, пов'язані з деокупацією того чи іншого регіону будуть пов'язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати відповідної зброї, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Тому що ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті", - підкреслив глава держави.

Так, підкреслив він, в першу чергу, необхідно думати про українців, які здатні дати відсіч всім планам Росії.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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