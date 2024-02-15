Завтра Зеленський зустрінеться з Шольцем і Макроном

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину і Францію для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.
Як повідомляє Офіс президента, 17 лютого глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської конференції безпеки, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
Крім того, у Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.
Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. За даними Bloomberg, президент, ймовірно, відвідає Париж і Берлін у рамках цієї поїздки.
Також повідомлялося, що в лютому президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом і оголосити про поставку близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кількох сотень бомб".
Пізніше Макрон скасував поїздку в Україну, яка була запланована на 13-14 лютого. У заяві французької влади йшлося, що обрана дата поїздки не була остаточною. Терміни візиту змінилися, щоб приділити більше часу забезпеченню безпеки Макрона.
Нові дати поїздки Макрона в Україну поки невідомі. За інформацією французьких ЗМІ, однією з можливих дат може стати 24 лютого - друга річниця початку повномасштабної війни Росії проти України.
Інші новини:
- Шольц раптом розкритикував Макрона через Україну: The Telegraph дізналася деталі
- "Багато брехні": Шольц на зустрічі з Байденом висміяв "безглузде" інтерв'ю Путіна
- "Загроза з боку Росії": Шольц закликав Захід до масштабного виробництва зброї