Зеленський готується до турне столицями Західної Європи: у Bloomberg назвали мету

Ймовірно, під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

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Зеленський планує вирушити у турне / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Відомо, що він хоче відвідати Мюнхенську безпекову конференцію.

Неназвані джерела видання Bloomberg розповіли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Париж та Берлін у рамках цієї поїздки.

"Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені, яка відбудеться з четверга по неділю (з 15 по 18 лютого - ред.)", - наводить Bloomberg слова співрозмовників. відео дня

Одне з джерел відзначило, що під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

При цьому, за інформацією видання, також обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про одне з головних завдань для України на 2024 рік. Одне із головних завдань України - випередити агресора Росію в роботі з дронами. Чим успішніші українські дрони, тим більше життів воїнів збереже держава.

У Зеленського розкрили сценарій наступного місяця війни з РФ. У наступний місяць війни країна-агресор РФ продовжуватиме тиснути на Донецькому напрямку, концентруючи певний ресурс, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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