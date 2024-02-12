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Зеленський готується до турне столицями Західної Європи: у Bloomberg назвали мету

Юлія Закрепа
12 лютого 2024, 23:53
Ймовірно, під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.
Владимир Зеленский
Зеленський планує вирушити у турне / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Відомо, що він хоче відвідати Мюнхенську безпекову конференцію.

Неназвані джерела видання Bloomberg розповіли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Париж та Берлін у рамках цієї поїздки.

"Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені, яка відбудеться з четверга по неділю (з 15 по 18 лютого - ред.)", - наводить Bloomberg слова співрозмовників.

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Одне з джерел відзначило, що під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.

При цьому, за інформацією видання, також обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про одне з головних завдань для України на 2024 рік. Одне із головних завдань України - випередити агресора Росію в роботі з дронами. Чим успішніші українські дрони, тим більше життів воїнів збереже держава.

У Зеленського розкрили сценарій наступного місяця війни з РФ. У наступний місяць війни країна-агресор РФ продовжуватиме тиснути на Донецькому напрямку, концентруючи певний ресурс, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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