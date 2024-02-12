Зеленський готується до турне столицями Західної Європи: у Bloomberg назвали мету

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Відомо, що він хоче відвідати Мюнхенську безпекову конференцію.
Неназвані джерела видання Bloomberg розповіли, що Зеленський, ймовірно, відвідає Париж та Берлін у рамках цієї поїздки.
"Очікується, що український лідер візьме участь у щорічній конференції в Мюнхені, яка відбудеться з четверга по неділю (з 15 по 18 лютого - ред.)", - наводить Bloomberg слова співрозмовників.відео дня
Одне з джерел відзначило, що під час візитів президент, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.
При цьому, за інформацією видання, також обговорюються зустрічі в Лондоні, хоча команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про одне з головних завдань для України на 2024 рік. Одне із головних завдань України - випередити агресора Росію в роботі з дронами. Чим успішніші українські дрони, тим більше життів воїнів збереже держава.
У Зеленського розкрили сценарій наступного місяця війни з РФ. У наступний місяць війни країна-агресор РФ продовжуватиме тиснути на Донецькому напрямку, концентруючи певний ресурс, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
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