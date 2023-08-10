Член ЦВК живе у Голлівуді та отримує гроші з бюджету - 'Схеми'

Буглак за час перебування за кордоном отримав з бюджету в 2022-му 1,5 млн гривень.

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Буглак вважає, що він нічого не порушував / Колаж Главред. Фото: Радіо Свобода, УНІАН

Член ЦВК Юрій Буглак, закордонна відпустка якого припала на період повномасштабного вторгнення Росії, після її закінчення не повернувся додому, а живе з сім'єю у штаті Флорида неподалік Маямі.

Як йдеться у матеріалі проекту "Радіо Свобода" "Схеми", Буглак отримував зарплату протягом усього 2022 року, а з весни 2023-го - у декретній відпустці зі збереженням посади. Сам Буглак цього не приховує, понад те - вважає, що не порушував українських законів. Водночас заклик Зеленського до усіх представників держави повернутися в Україну протягом 24 годин його нібито не стосувався.

За кордоном Буглак продовжував отримувати зарплату за нібито дистанційну роботу з держбюджету; протягом 2022 року йому нарахували 1,5 млн гривень. У березні чиновник пішов у відпустку за доглядом дитини і зберіг собі посаду.

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Живучи за кордоном, Буглак ще двічі просив державу про матеріальну допомогу у розмірі 230 тисяч гривень - "на оздоровлення" і "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини".

Як стало відомо журналістам, свої обов'язки Буглак фактично не виконував, востаннє виходив на зв'язок з ЦВК у лютому 2023 року.

Водночас Буглак ніяких порушень зі свого боку не бачить.

"Я працював, працюю, і буду працювати на свою державу. Ніяких порушень із мого боку, з боку моїй організації не відбувалося. Все, що було, все було на законних підставах. І виїзд, і робота, і знаходження десь там, де ви мене шукаєте", - заявив член ЦВК у коментарі "Схемам".

Сам чиновник відмовився називати місце свого перебування.

"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?" - поцікавився натомість Буглак.

Однак ЗМІ дізналися, що той разом з родиною мешкає у Флориді завдяки фото його дружини у соцмережах, яка публікувала їх з ЖК The Wave на узбережжі Атлантичного океану.

Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі "Схемам" сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади.

Раніше Главред писав, як СБУ викрила на "схемі" керівників навчального центру НГУ. Відомо, що із вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень. За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії.

Крім того, у мережі відгриміла історія, як військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток. Щонайменше з початку березня 2023 року він "відряджав" підлеглих на будівництво будинку.

А 1 серпня обшуки пройшли у дніпровського військкома Анатолія Пікала за підозрою у незаконному збагаченні.

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