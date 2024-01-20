Затоплення російського корвету в Криму: в ГУР вперше відреагували на інцидент

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вперше прокоментували інформацію про затоплення корабля типу "Тарантул" у Севастопольській бухті, яке сталося наприкінці 2023 року. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону зазначив, що більшість подій, про які ми дізнаємося, будуть відомі лише з плином часу.
"Якщо ми говоримо про суто технічні проблеми ворога, то він (ворог - ред.) намагається їх ретельно приховувати. І в контексті звіту для власного командування об'єктивний стан справ часто не доноситься. І звичайно ж, приховується від суспільства ну і зрозуміло – від українських спецслужб",– заявив Юсов.
Він додав, що існує багато подій, про які Україні відомо, і результатів спецзаходів, які не розголошують з міркувань безпеки. Це обумовлено тим, що інструменти та плани спецзаходів знаходяться в процесі реалізації.
"Оприлюднення якоїсь інформації зараз – не є доцільним", – заявив Андрій Юсов.
Що відомо про корвет "Тарантул"
Українські партизани виявили потоплений корвет класу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя. За даними супутникових знімків з наданими координатами, підтверджено, що корвет затонув у період між 28 та 31 грудня 2023 року.
Удари по окупованому Криму
Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, 4 січня в Євпаторії та Севастополі сталися вибухи. Одна з українських ракет ударила по командному пункту зв'язку в Юхариній балці в Севастополі.
У Збройних силах Українипідтвердили удар по командному пункту російських військ в Севастополі.
Пізніше з'явилися нові подробиці щодо удару ЗСУ по Криму. Наталія Гуменюк повідомила про серйозні пошкодження системи оборони на Кримському півострові, що змусило окупантів її переформатувати.
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