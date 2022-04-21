"Провалились вхлам": терорист Гіркін висловився щодо повного провалу збройних сил РФ

Гіркін висловився про війну Росії проти України / rbc.ua

Колишній полковник ФСБ Росії, терорист Ігор Гіркін-Стрєлков висловився про повний провал Збройних сил Росії.

За його словами, Міноборони РФ вміє тільки проводити паради, а Путін теж не профпридатний, і з такими розкладами війна в Україні нічим хорошим для росіян не завершиться.

Ігор Стрєлков заявив про повний провал російської армії:

"Розвідка ФСБ провалилася вхлам - це факт. А за місяць "спецоперації" ми переконалися в тому, що Міноборони РФ чудово, вміло організовує паради, а воювати війська не вміють".

Стрєлков також поскаржився, що російські військові "не змогли створити жодного котла, окрім тих фортець, які українські військові спеціально їм залишили, щоб затримати: Волноваху та Маріуполь".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на купівлю російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними. Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

За словами голів МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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