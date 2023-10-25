Склад зі зброєю РФ злетів у повітря: деталі зухвалої операції ГУР у Донецьку

У захопленому РФ Донецьку бійці Головного управління розвідки Міноборони підірвали ворожий склад з боєприпасами.
Українські захисники вдарили по складу окупантів високоточною зброєю. Потужний вибух прогримів на ворожій базі на вулиці Ревякіна, йдеться в повідомленні ГУР.
Українські військові розвідники уточнили, що в результаті ворожа ціль була знищена.
Зазначимо, що знищена база РФ з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ.
Звернемо увагу на те, що зараз ця бригада задіяна в штурмових діях в районі Авдіївки.
Додамо, що удар по складу з боєкомплектом російських окупантів у Донецьку було завдано 23 жовтня о 03:20 ночі.
Раніше повідомлялося про те, що ракетним ударом у Донецьку знищено 73 окупанта. В результаті були ліквідовані також 6 офіцерів армії РФ, які проводили нараду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Донецька прогримів потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна. За даними ЗМІ, в результаті події в Донецьку постраждали дві людини, а удари нібито були нанесені з РСЗВ "Град".
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