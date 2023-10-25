Вибухи біля Севастополя: стала відома мета вчорашньої ракетної атаки - ЗМІ

Ввечері 24 жовтня було нанесено удар по окупованому Росією Криму. За даними ЗМІ, ціллю удару була військова частина в селі Сахарна Головка.

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ЗМІ назвали ціль вчорашньої атаки біля Севастополя / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Стали відомі деталі вибухів, які пролунали вчора ввечері у Севастополі. Як зазначають ЗМІ, це результат ракетної атаки на військовий об'єкт збройних сил РФ біля селища Сахарна Головка, в районі Севастополя. Про це повідомляє видання Astra.

"Внаслідок падіння ракети спалахнув ліс, територія військової частини не постраждала", - йдеться у публікації.

Видання також зазначає, що це вже як мінімум друга ракетна атака на цю військову частину за тиждень.

відео дня

"18 жовтня одна з ракет влучила на територію в/ч 63876 у районі селища Сахарна Головка під Севастополем - там розташований склад озброєння Чорноморського флоту Росії. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений. Під час ракетної атаки з будівель МВС Севастополя евакуювали понад 350 поліцейських", - йдеться у повідомленні ЗМІ,

Пізніше з'ясувалося, що поряд із населеним пунктом знаходиться щонайменше чотири склади з російською зброєю. Там зокрема зберігається і ракетне озброєння.

Удари по Севастополю

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Севастополі увечері 24 жовтня пролунав потужний вибух, від якого затремтіли вікна, повідомив кореспондент "Крим. Реалії". Проросійські Telegram-канали скаржаться на вибухи відразу у кількох районах Севастополя. "Хлопки" було чутно в радіусі 7 км, в тому числі в Балаклаві, де розміщена низка військових об'єктів, підконтрольних російському угрупованню.

Також, росіяни в Криму висловили обурення щодо "можливої атаки підводними диверсійними групами". Керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк зазначила, що російським військовим слід бути уважними, розуміючи, що вони знаходяться на територіях, які перебувають під окупацією, і там можуть проводитись бойові дії.

Водночас, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що звільнення Криму військовим будемо - цілком реалістична можливість. Сили оборони України добилися контролю над Чорноморською акваторією в західній її частині і отримала вогневий контроль над захопленим Росією півостровом, завдяки чому дістає до окупантів своїми озброєннями по всій території Кримського півострова.

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