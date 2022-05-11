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Парочка "волонтерів" обдурила українців на два мільйони гривень: купили собі машини

11 травня 2022, 18:59

Двоє чоловіків незаконно придбали для власних потреб Range Rover, Audi Q5, а також мобільні телефони

шахрай
Чоловіки привласнили гроші, які зібрали для ЗСУ / Офіс генерального прокурора

У Тернопільській області двоє чоловіків вирішили підзаробити на війні. Вони збирали гроші на купівлю автомобіля для ЗСУ, а придбали для себе. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловіки почали збір грошей ще на початку війни. Вони постійно публікували у соцмережах відеозвіти про передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Однак згодом виявилось, що ці відео були фейком. На зібрані кошти псевдоволонтери придбали автомобілі для себе.

"За зібрані добровільні пожертви підозрювані придбали для особистого використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили автомобілі, мобільні телефони, а також понад 200 тис. грн, 37 тис. дол, понад 2 тис. фунтів та майже 7 тис. євро.

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Нині "волонтерів" затримали, їх підозрюють у використанні благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану. Правоохоронці вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Як наживаються під час війни злочинці

Нагадаємо, 27-річний мешканець Київської області, який переїхав до Ужгорода, організував шахрайську схему, завдяки чому наживався на вимушених переселенцях, які шукали тимчасове житло. Зловмисник розміщував оголошення про здачу житла, просив передоплату і зникав одразу після того, як отримував гроші.

Серед постраждалих від шахрая були і сім'ї з маленькими дітьми. Повіривши чоловіку, вони вночі приїхали на зазначене ним місце, але там виявився цвинтар.

Від початку війни в України активізувались і мародери. Одні з таких пограбували підбитий український винищував "Міг-29", пілот якого пожертвував собою та направив його до лісу, аби врятувати місцевих жителів. П'ятеро селян вкрали з українського винищувача боєкомплект, засоби управління літаком, а також забрали табельний пістолет пілота.

Та найбільшими злочинцями є російські військові, які лише за один день відправили своїм родичам більше 2-х тонн речей, награбованих в Україні.

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