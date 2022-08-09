Ризик вибуху на Запорізькій АЕС: експерт оцінив, чи може РФ підірвати ядерний реактор

Запорізьку АЕС замінували російські окупанти / Фото УНІАН

Російські окупанти відкрито заявили, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної електростанції. Однак підірвати атомний енергоблок за допомогою штатних мін неможливо.

Таку думку в коментарі Главреду озвучив Михайло Гончар - президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з питань енергетики.

За словами експерта, РФ блефує, щоби підвищити ставки і щоби на Україну чинився підвищений тиск з боку міжнародних організацій.

"Росія переконана, що ООН, МАГАТЕ закликатимуть обидві сторони, але передусім Україну як слабшу сторону, тому що Запорізька АЕС досі функціонує в системі Енергоатому", - зазначив Гончар.

Водночас експерт не виключає, що Росія може піти на підрив будівлі енергоблоку і навіть за певних обставин це може призвести до аварії низького рівня небезпеки.

"Крім ядерної катастрофи на кшталт Чорнобиля є і більш низькі рівні, де відбувається витік невеликих обсягів радіоактивної речовини. Як правило, це може бути витік води з контуру охолодження реактора з низьким рівнем радіоактивності. І на це Росія може піти. Але ядерні реактори спеціально проектуються так, щоби вони були стійкими до застосування конвенційної зброї. Грубо кажучи, ядерний реактор можна знищити лише ударом ракети з ядерною боєголовкою, тому що корпус реактора зроблений з розрахунку, що його так просто не візьмеш", - пояснив Гончар.

У РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю", - сказав він.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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