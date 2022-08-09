УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ризик вибуху на Запорізькій АЕС: експерт оцінив, чи може РФ підірвати ядерний реактор

9 серпня 2022, 12:35

РФ блефує, щоби підвищити ставки і щоб на Україну чинився підвищений тиск з боку міжнародних організацій, вважає Михайло Гончар.

Запорізька АЕС
Запорізьку АЕС замінували російські окупанти / Фото УНІАН

Російські окупанти відкрито заявили, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної електростанції. Однак підірвати атомний енергоблок за допомогою штатних мін неможливо.

Таку думку в коментарі Главреду озвучив Михайло Гончар - президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з питань енергетики.

За словами експерта, РФ блефує, щоби підвищити ставки і щоби на Україну чинився підвищений тиск з боку міжнародних організацій.

"Росія переконана, що ООН, МАГАТЕ закликатимуть обидві сторони, але передусім Україну як слабшу сторону, тому що Запорізька АЕС досі функціонує в системі Енергоатому", - зазначив Гончар.

Водночас експерт не виключає, що Росія може піти на підрив будівлі енергоблоку і навіть за певних обставин це може призвести до аварії низького рівня небезпеки.

"Крім ядерної катастрофи на кшталт Чорнобиля є і більш низькі рівні, де відбувається витік невеликих обсягів радіоактивної речовини. Як правило, це може бути витік води з контуру охолодження реактора з низьким рівнем радіоактивності. І на це Росія може піти. Але ядерні реактори спеціально проектуються так, щоби вони були стійкими до застосування конвенційної зброї. Грубо кажучи, ядерний реактор можна знищити лише ударом ракети з ядерною боєголовкою, тому що корпус реактора зроблений з розрахунку, що його так просто не візьмеш", - пояснив Гончар.

У РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю", - сказав він.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили у майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Інші новини:

війна в Україні Запорізька АЕС Михайло Гончар новини України вибух війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:10

Відмиваємо кіптяву, жир і сліди від ручки: як почистити шпалери в домашніх умовах

13:57

У Криму партизани нагодували військових РФ пиріжками з отрутою: 8 окупантів загинули, 18 - в реанімації

13:56

ЗСУ ліквідували двох окупантів з секретної російської бази в Абхазії

13:55

"ЗСУ дістають і туди": біля кордону з Кримом підірвали склад РФ з боєприпасамиВідео

13:16

У Пентагоні пояснили, чому не дадуть Україні сотні систем HIMARSВідео

Реклама
13:11

Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплатаВідео

13:00

Стовп режиму Путіна потайки хоче домовитися із Заходом про мир - ексдепутат Держдуми

13:00

Гороскоп на завтра, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

12:41

Лукашенко поверне зброю проти Путіна: Ейдман оцінив несподіваний сценарій продовження війниВідео

12:35

Підходили і плакали: російський артист вражений реакцією українців на його пісні

12:35

Ризик вибуху на Запорізькій АЕС: експерт оцінив, чи може РФ підірвати ядерний реакторВідео

11:58

На початку війни Зеленський був готовий особисто розмовляти з Путіним: Подоляк розповів, чому все змінилосяВідео

11:50

Помер японський модельєр Іссей Міякі

11:47

Україна зробила неймовірне: Волкер оцінив успіхи ЗСУ та дав прогноз щодо термінів війниВідео

11:20

Успенська втекла з Росії після скандалу з побиттям

11:04

РФ не може забезпечити просування в Донецькій області й сконцентрувалася на Півдні - розвідка БританіїВідео

10:58

У Держдумі РФ видали "вологу" маячню про "новий СРСР": що заявили

10:51

Эйдман розповів, якою буде Росія після поразки УкраїніВідео

10:25

"Накопичив дружині на Ладу": в Україні ліквідували 24-річного окупанта з Хакасії

10:12

"Я п'ять сімей утримую": Арестович розповів про свої доходиВідео

Реклама
10:08

60% росіян хочуть нового наступу окупантів на Київ: результати опитування

10:00

До сліз: шведський телеканал показав виступ українського оркестру в Стокгольмській філармонії і кадри війниВідео

10:00

Пальне, реанімобілі та школи. Як ОККО допомагає країні під час війни актуально

09:42

Кіркоров, який підтримав війну, захопився вчинком Ротару

09:39

"Воювати будемо до останнього росіянина": Подоляк озвучив терміни закінчення війни в Україні

09:36

Не потрібно скуповувати долар: у Нацбанку розповіли українцям, як зберегти гроші

09:25

Блеф Росії на Запорізькій АЕС, або Як Путін хоче зробити з України терориста замість себеПогляд

09:09

Карма наздожене всіх: чого чекати і побоюватися у повню 12 серпняВідео

08:54

"Патологічний боягуз": експерт пояснив, чи хворий Путін і кому вигідні чутки про його швидку смертьВідео

08:40

Еліта армії РФ стала добривом в Україні: ЗСУ розбили полк десантників з Костроми

08:25

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпекаВідео

07:58

"Дружина хоче свій сад біля будинку": російський учитель зібрався "освоювати" Запоріжжя

07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Україну готуються і приїдуть упродовж декількох місяців - Пентагон

07:22

ЗСУ на Півдні за добу знищили ЗРПК Панцир-С1 та понад 20 окупантів

06:47

Окупанти два місяці не забирали тіло: ЗСУ збили кращого російського пілота вертольота Ка-52

06:12

Чому Китай і США чубляться за ласий шматок - ТайваньПогляд

06:00

Китай чекає розвалу Росії, щоб отримати над нею контроль — Тарас ЧорновілВідео

05:45

Вріже пекло +38°: синоптик розповів, коли чекати максимальної спекиВідео

05:20

Чудові булочки та рулет з маком на Медовий спас 2022: 2 найшвидших рецептаВідео

05:15

Викликає депресію та руйнує особисте життя: чому вдома не можна тримати фіалку

Реклама
04:19

Соковита Елізабет Херлі похвалилася тілом в лазуровому бікіні

04:02

Чи потрібно давати дитині додаткові вітаміни та коли бігти до лікаря

03:18

Друг і суперник Олександра Еллерта по шоу Холостячка Андрій Рибак показав, як виглядав в 16 років

02:47

Прокляття Траволти: померла кінокохана актора - головна героїня Бріоліну Олівія Ньютон-Джон

02:40

Експерт пояснив, коли Росія буде безпечною для України і світуВідео

02:10

Осінь прилетить рано: синоптики розповіли, коли чекати холодини і перших морозів в УкраїніВідео

02:03

Військовий експерт пояснив, чому удари ЗСУ по Каховському мосту небезпечні для окупантівВідео

01:41

Євген Клопотенко розповів про близьку дружбу зі Златою Огневич, яка змушує його червоніти

01:33

Секрет соковитого фаршу розкритий: винахідливі господині додають в нього цукор

00:53

Молодша сестра Кейт Міддлтон успадкує шотладнський титул

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти