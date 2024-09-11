"Заповзають" у котел: полковник ЗСУ назвав наслідки контрнаступу РФ на Курщині

Російські окупанти почали проводити контрнаступальні операції в межах глушківського району Курської області з метою вибити українських військових з регіону. Про перспективи дій ворога розповів в коментарі 24 каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
За його словами, росіяни активно беруть участь у боях, переправляючись через річку Сейм.
Військовий експерт зазначає, що ціллю наступу російських військ є недопущення витіснення підрозділів РФ за річку Сейм. Адже в такому випадку Сили оборони України зможуть розгорнути вздовж річки значно менше військ, оскільки сама річка є потужним природним укріпленням.
"Підходи до річки дають можливість малими силами утримувати певний напрямок, прикрити лівий фланг нашого угруповання",– заявив полковник запасу.
Він відзначив, що росіяни активно беруть участь у боях і перетинають річку Сейм, таким чином потрапляючи в оперативний "котел". Це є одним з методів примушення противника до дій, які наразі є вигідними для нас на цьому напрямку.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія розпочала контрнаступ у Курській області. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, для прориву оборони ЗСУ росіяни залучили понад 35 тисяч солдатів. Їхній наступ почався в районі сіл Апанасівка-Снагість, Журавлі-Калинів, Погребки та Бірки, що свідчить про дії з чотирьох різних напрямків.
Ситуація для українських захисників у Курській області загострюється, оскільки російські війська нарощують наступальний потенціал. Раніше прогнозувалося, що рано чи пізно вони спробують відбити свої населені пункти, і наразі це, схоже, відбувається. Деталями про ситуацію в Курській області поділився військовий експерт Іван Ступак, колишній співробітник СБУ.
Україна досягла певного прогресу в Курській операції, але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поки що відмовився оцінювати її подальший перебіг. Він вважає, що Україні скоро доведеться робити "складний" вибір.
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