Захід не знає, що робити з РФ: експерт сказав, коли Україну приймуть до НАТО

Особливих очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі не було, підкреслив Тарас Загородній.

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Тарас Загородній оцінив перспективи вступу України до НАТО / УНІАН , Главред

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив підсумки саміту НАТО, який нещодавно відбувся у Вільнюсі.

"Трагедії не сталося. Так, Україні не вдалося здоровим нахрапом прорватися в НАТО, але це нестрашно – переходимо до плану Б", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Експерт каже, що особливих очікувань від саміту у Вільнюсі не було, оскільки було зрозуміло, що питання вступу України до НАТО не стоятиме до виходу на кордони 1991 року.

"Втім, короткострокові завдання у Вільнюсі були вирішені: ЄС і США оголосили про довгострокову підтримку, а також був зроблений крок до гарантій безпеки", — зазначив він.

За словами аналітика, надалі процес вступу до НАТО залежатиме від України.

"Ми повинні взяти оборонний суверенітет, тобто створити власний потужний військово-промисловий комплекс (ВПК), щоб не залежати від примх інших країн, політичної кон'юнктури та іншого", — говорить він.

Співрозмовник також розповів про те, які висновки можна зробити Україні після саміту НАТО.

"Саміт НАТО був просто нормальною зустріччю. Так, не вдалося кавалерійським наскоком потрапити в Альянс, але нічого, не вийшло зараз, значить, будемо працювати по-іншому. В цілому, я оцінюю саміт позитивно. Саміт дозволив побачити обмеження, які є у Заходу – він не знає, що робити з Росією. Це головне питання, яке зараз стоїть, і все крутиться навколо нього", — додав Загородній.

Дивіться відео - чат Тараса Загороднього в Главреді:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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