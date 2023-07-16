"Не підлягає обговоренню": Україна стане членом НАТО - Білий дім

Захід намагається "задавити" РФ санкціями і обіцяє підтримувати Україну, поки це буде необхідно.

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Джейк Салліван, Володимир Зеленський , Столтенберг / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ і "це не підлягає обговоренню". Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CBS News.

Він додав, що Захід намагається задавити Росію своїми санкціями і послабити здатність РФ виробляти передові технології.

"Тому я думаю, що в кінцевому підсумку, якщо Росія вирішить продовжувати брати участь у цій війні, це буде коштувати їй дуже дорого. А Україна буде продовжувати домагатися успіхів на полі бою", - сказав Салліван.

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У Білому домі обіцяють продовжувати підтримувати Україну весь час, поки буде необхідно. Зрештою це наблизить вступ України до Альянсу.

"Ми дуже просто сказали в НАТО, що майбутнє України - в НАТО. Ми це мали на увазі. Це не підлягає обговоренню. Це те, що тепер зобов'язалися робити всі 31 союзник", - додав Салліван.

Вступ України до НАТО

Глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни. Ллойд Остін переконаний, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни та перемоги над РФ. Разом з тим, на його думку, Україні "ще є над чим працювати" на шляху до стандартів НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що гарантії НАТО для України можуть змусити Путіна завершити війну. Поки Путін вірить, що він може здобути перемогу в цій кривавій війні, він буде її продовжувати. Потрібно показати йому, що він не протримається довше, ніж Україна, каже Блінкен.

Варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський провів дуже важливу нараду щодо саміту НАТО. За словами президента, почали готувати зміст для роботи Ради Україна-НАТО, укладення договорів з партнерами про гарантії безпеки.

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