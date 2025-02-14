Захід хоче відправити 18-річних в окопи: експерт вказав на 'камінь спотикання'

Питання зниження мобілізаційного віку - це, на думку експерта, наче палиця з двома кінцями.

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Експерт прокоментував мобілізацію 18-24-річних / Колаж: Главред, фото: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, УНІАН

Головне з заяв Олещука:

Західні партнери не виконали своїх зобов’язань щодо підтримки ЗСУ, але наполягають на мобілізації

Спецконтракти для 18-24-річних можуть мотивувати молодь, однак їхня ефективність невідома

Немає гарантій, що Росія готова йти хоча б на мінімальні поступки

Наполягання західних партнерів на зниженні призовного віку виглядає як елемент маніпуляції. Таку думку у коментарі Главреду розповів політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук.

Він нагадав, що наші партнери не виконали зобов’язань, які публічно брали на себе, зокрема щодо постачання техніки та озброєння. На цьому також наголошував і президент Зеленський.

"Це, своєю чергою, породжує питання: якщо Україна піде шляхом зниження призовного віку й навіть теоретично збільшить кількість військовослужбовців, чи будуть вони належним чином забезпечені? Чи, можливо, західні партнери просто розраховують, що це саме по собі якось вплине на ситуацію на фронті?", - цікавиться експерт.

Також Олещук висуває думку, що такі заяви можуть бути спробою перекласти відповідальність на Україну, щоб у разі зменшення підтримки заявити: "Ось, ми готові були допомагати, але Україна навіть не хоче знижувати призовний вік".

Таким чином, як зазначає аналітик, використовується певний асоціативний ряд: мовляв, під час Другої світової війни воювали з 18 років, а якщо українці цього не роблять, то, виходить, війна "не справжня".

"Теоретично спецконтракти для 18-24-річних юнаків мають стати мотивуючим фактором для залучення нових військових до ЗСУ. Яким буде реальний результат — сказати важко, але певний ефект, мабуть, буде. Водночас я не пов’язував би це рішення напряму із закликами наших партнерів. Тут швидше йдеться про цілком об’єктивну необхідність забезпечення притоку поповнення до Збройних сил України. Адже те, що українцям потрібні нові солдати й необхідне поповнення, думаю, ніхто заперечувати не буде", - говорить Олещук.

Однак, на думку експерта, зниження призовного віку виглядає не зовсім виправданим:

Воно пов’язане з викликами, зокрема у сфері політичної стабільності.

У суспільстві це може викликати враження, що всі інші ресурси вже вичерпані.

Враховуючи низьку народжуваність в Україні, це рішення не стане "чарівною кулею"

Призов все одно не забезпечить відповідного зростання кількості озброєнь та оснащення для нових військовослужбовців.

Разом із тим, згідно з інформацією, яка була оприлюднена, тим, хто підпише контракт, обіцяють доволі серйозне матеріальне забезпечення. Однак, за словами Олещука, для цього потрібні значні фінансові ресурси. Ймовірно, з партнерами буде обговорюватись залучення їхньої фінансової допомоги для реалізації цього проєкту.

Наші західні партнери, ймовірно, на думку експерта, не надто заглиблюються в ці деталі та висувають певні вимоги, не враховуючи особливості українського суспільства.

"І тут виникає ще одне логічне питання: мобілізація – під що? Американські партнери кажуть, що Україні доведеться йти на "болісні компроміси". Але як проводити мобілізацію в таких умовах? Що казати українським громадянам? Виглядає так, що ситуація насправді дуже складна і не має однозначного вирішення", - каже експерт.

Також виникає логічне запитання, чи взагалі потрібні ці переговори Росії, і чи готова вона йти хоча б на якісь поступки?

Підсумовуючи, експерт не виключає, що жодних серйозних зрушень у цьому напрямку найближчим часом, тобто у першому півріччі цього року, взагалі не відбудеться.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації. Так, в Україні вже в п'ятнадцяте продовжують воєнний стан та мобілізацію.

Також президент Володимир Зеленський детальніше розповів про річний контракт для залучення в армію українців 18-25 років. За його словами, ініціатива йде від військових командирів, від Міноборони.

Водночас заслужений юрист України Володимир Пилипенко відповів, чи закінчиться мобілізація після скасування воєнного стану. Він зазначив, що перетин кордону для чоловіків теж може лишитися під питанням.

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Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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