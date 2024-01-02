У Раді 'дали задню': обіцяють 'компромісний' проект про мобілізацію замість скандального варіанту

У "Слузі..." пояснили, що з боку громадськості є "певні занепокоєння" з приводу зазначеного у початковому тексті законопроекту.

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Законопроект про мобілізацію спричинив критику громадськості / Фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНИАН

У "Слузі народу" обіцяють, що законопроект про посилення мобілізації у початковому вигляді, який вже викликав шквал критики з боку суспільства, розглядатися Верховною Радою не буде. Замість нього депутати готують "компромісний" варіант.

Як розповіла в ефірі телемарафону член "Слуги народу", заступниця голови Комітету з питань гуманітарної й інформполітики Євгенія Кравчук, робочі групи випрацюють "компромісний" варіант законопроекту.

"Ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде прийматися / розглядатися. Я думаю, що все ж таки буде "комітетська" версія, є профільний Комітет з питань безпеки та оборони... І цього тижня робочі групи будуть напрацьовувати такий більш компромісний варіант, який би дозволив за нього проголосувати", - пояснила Кравчук. відео дня

Нардепка уточнила, що йдеться про велику міжвідомчу робочу групу.

"Бо ми бачили зауваження від, наприклад, омбудсмена. Є певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм. Бо, наприклад, та норма, коли військкоми самі можуть вирішувати як і кого та в який спосіб забирати зі "списку боржників", і, очевидно, якісь права їхні можуть бути уражені... І все це має бути у зрозумілий справедливий спосіб", - додала депутатка.

Кравчук зазначила, що "люди мають відчувати справедливий підхід".

"Ті бійці, які з самого початку на фронті, також мають розуміти якийсь горизонт планування, коли їх прийдуть і змінять, але мають прийти підготовлені навчені люди", - закінчила Кравчук.

Мобілізація в Україні 2024

Напередодні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації. Згідно з документом, пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити "заходи" щодо ухилянтів (наприклад, заборона на видачу кредитів, отримання /продовження закордонного паспорта та паспорта громадянина України) та розширити обов'язки поліції - правоохоронці також зможуть вручати військовозобов'язаним повістки.

Раніше у "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це також говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

Залужний, своєю чергою, підкреслив, що Генштаб не давав запиту до Кабміну з приводу конкретних цифр щодо мобілізованих у 2024 році. У дані в 500 тисяч осіб входять поточні потреби, формування нових військових частин і прогнозування втрат у 2024 році.

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