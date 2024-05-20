"Закінчить в труні": Гетьман описав майбутнє Путіна

Війна проти України обернеться для країни-агресорки Росії тим, що РФ розпадеться на кілька відносно демократичних країн.

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Гетьман описав майбутнє Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський диктатор Володимир Путін закінчить або в труні, або на лаві підсудних. Проте він навряд чи доживе до того, щоб потрапити на лаву підсудних – його просто вб’ють.

Таку думку висловив військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман під час чату на Главреді. Також він зазначив, що війна проти України обернеться для країни-агресорки Росії тим, що РФ розпадеться на кілька відносно демократичних країн.

"Путін закінчить або в труні, або на лаві підсудних. Втім, думаю, він не доживе до лави підсудних – його не випустять на суд його ж поплічники. Якщо Росія програє, Путіна вб’ють, як Каддафі. Війна для Росії закінчиться її перетворенням на декілька відносно демократичних країн. Російська Федерація в її нинішньому вигляді припинить своє існування, як свого часу Радянський Союз", – зазначив Гетьман.

На думку військового експерта, розпад Росії може статися у найближчі роки.

"(Це перспектива – ред.) найближчих років. Думаю, що це має статися в найближчі щонайбільше десять років. Інакше буде навіть не війна, а щось більш страшне", – додав Гетьман.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Чи можуть в РФ скинути Путіна

Раніше координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю. Як каже Пономарьов, російська еліта здебільшого намагається "пробігти між крапель дощу".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкрив план Путіна про звільнення чиновників Кремля. Михайло Подоляк наголосив, що основний удар був спрямований не стільки проти Сергія Шойгу, скільки проти Патрушева.

Нагадаємо, раніше журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник розкрив несподіваний сценарій ліквідації Путіна. Володимир Путін уже не зможе зробити крок назад, упевнений Олександр Сотник.

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