Захід може відвернути перемогу Росії цього року: експерт спрогнозував наслідки

Українські військові отримають достатньо тренування, зброї та фінансів, щоб до кінця року виснажити російські війська до потрібного рівня.

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Старший науковий співробітник британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Ветлінг вважає, якщо Захід дасть слабину і не допоможе Україні перемогти в цій війні, невдовзі йому доведеться мати справу з кількома іншими конфліктами та зневіреними союзниками, які шукатимуть інших шляхів, як себе убезпечити.

За даними автора у виданні Foreign Affairs, торішній контрнаступ провалився, однак Захід може відвернути перемогу Росії цього року.

"У першій половині 2024 року на полі бою, можливо, буде небагато змін. Це тому, що наразі і українська, і російська армії перебувають на етапі нарощування потужностей перед новими наступальними операціями. Для військових дій такого масштабу на підготовку треба чимало часу, тож відносне затишшя на фронті є оманливим", - пише експерт. відео дня

Захід зараз має можливість обрати, як далі розвиватимуться події, зазначив Ветгліг.

"Або українські військові отримають достатньо тренування, зброї та фінансів, щоб до кінця року виснажити російські війська до рівня, коли Київ може починати мирні переговори з вигідних для себе позицій. Або ж зволікати, доки росіяни не відновляться настільки, що їхня перевага на фронті стане стійкою. Ворог став сильнішим, і тепер час взятися до справи по-дорослому. Зокрема, переконати західне суспільство в необхідності тривалої допомоги Україні, виділити більше грошей на виробництво зброї та не відволікатися на короткострокові політичні тренди", - додав він.

Також важливо активізувати виробництво артилерійських снарядів - як у США, так і в ЄС. Артилерія - головна причина смертності й травматизму серед окупантів, а наразі паритет змістився на користь росіян.

"Українцям важливо навіть в оборонній позиції постійно тиснути на росіян, не давати їм розслаблятися. Інакше ті зможуть відправити досвідчених бійців у тил готувати новобранців, зосередитися на спорудженні додаткових укріплень. Зрештою, якщо на фронті буде затишшя, Москва зможе підготувати достатньо резервів для удару по Україні з якоїсь іншої точки. Якщо ж виснажувати окупантів - цього не відбудеться", - переконаний Ветлінг.

Нагадаємо, що Кабмін звернувся до Заходу за допомогою. Україна не може чекати березня, потрібно вирішити питання із забезпеченням виплат бюджетникам і пенсіонерам, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кулеба сказав, що буде, якщо Захід не дасть Україні зброї. Якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, то згодом ціна буде набагато вищою, оскільки російський диктатор Путін не зупиниться, сказав глава МЗС.

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