Військовим можуть подвоїти "бойові": депутат розповів про ідею Сирського

У Верховній Раді розповіли, звідки братимуть додаткове фінансуванння.

https://glavred.net/ukraine/viyskovim-mozhut-podvojiti-boyovi-deputat-rozpoviv-pro-ideyu-sirskogo-10548878.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Україні триває / Колаж Главреда, фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запропонував президенту Володимиру Зеленського збільшити "бойові" задля мотивації українських бійців, розповів в інтервʼю Телеграфу депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Горбенко наголосив, що військові на передовій неодноразово порушували тему виплат.

"Вони хотіли б отримувати надбавку за бойові не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати", - цитує Телеграф парламентаря. відео дня

Знайти у бюджеті кошти на збільшення виплат "бойових", на думку Горбенка, можна коштом звільнення з лав ЗСУ "відмовників".

"Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну", - сказав він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Економічна ситуація в Україні

В українському бюджеті на 2024 рік є величезна "діра" і її розмір становить 37 мільярдів доларів, заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль на пресконференції наприкінці лютого. Україна шукає кошти і можливості, які допоможуть перекрити цю "дірку". Одним з варіантів є конфіскація російських активів на Заході і передача їх Україні.

Ба більше, в Україні планують підвищити пенсії на 8%. Індексацію відчують понад 10 мільйонів громадян.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн. грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн. грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.