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Загробні війська РФ: ЗСУ знищили командира танкового батальйону, який Путін нагородив за "героїзм"

11 липня 2022, 08:49

Майор Хордаєв був у полку, який російський диктатор зробив "гвардійським" за нібито "мужність та відвагу" у війні.

Російський майор Хордаєв /Twitter Штирлиц

Українські військові відправили на той світ ще одного російського офіцера – майора Тархана Хордаєва, який був командиром танкового батальйону одного з полків російської армії.

Саме цьому полку російський диктатор Путін раніше присвоїв звання "гвардійського", мотивуючи це тим, що солдати нібито проявили "відвагу, стійкість і мужність у збройних конфліктах". Про загибель Хордаєва повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц) у Twitter.

"Майор Хордаєв Тархан зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації! Смерть ворогам!" – написав український офіцер.

российский майор хордаев
Російський майор Хордаєв /Twitter Штирлиц

Загибель окупанта підтвердили також в Північній Осетії, звідки він родом. Як пишуть російські ЗМІ, загарбник був родом із міста Моздока, що у Республіці Північна Осетія (РФ). При цьому пропагандистські медіа РФ сповістили росіянам, нібито Хордаєв загинув 2 липня "у боротьбі за справедливість".

Майор не дожив до свого 35-річчя близько двох тижнів.

Відомо, що під час широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну окупант керував батальйоном 80-го танкового полку, що дислокується в Чебаркулі Челябінської області.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії – Кахабер Гоголь. Загалом з 24 лютого, з дня початку повномасштабного військового вторгнення Росії, в боях за Україну загинули 17 грузинських добровольців.

Нагадаємо, українській військові знищили у Херсоні казарми Росгвардії, вдаривши по них штурмовиками. Також українські літаки знищили ще один командно-спостережний пункт російської артилерії на півдні нашої держави. В окупантів великі втрати.

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