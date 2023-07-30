Загородній спрогнозував, чи скоро може "втомитися" Захід від війни в Україні

Експерт Тарас Загородній каже, що на Заході є певний скепсис ‒ особливо з приводу тих величезних сум грошей, які витрачаються на допомогу Україні.

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Потрібно давати ЗСУ якомога більше зброї, НАТО / колаж Главред, фото УНІАН

Якщо країни Заходу бажають, щоб україно-російська війна закінчилася якомога швидше, то їм потрібно давати ЗСУ якомога більше зброї. Про це під час чату на Главреді розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"З одного боку, Захід нічого не втрачає, поки йде війна, але втрачає Україна – людей, міста, перспективи і т.д. Захід при цьому вирішує свої питання: сточування військової могутності Росії, стримування РФ і Китаю, вибудовування нової світової конфігурації. Плюс на Заході хочуть, щоб українські біженці, які туди приїхали, там і залишалися, працювали, щоб українські жінки народжували там дітей, і діти залишалися", ‒ сказав він.

Загородній каже, що на Заході є певний скепсис ‒ особливо з приводу тих величезних сум грошей, які витрачаються на допомогу Україні.

"З іншого боку, стоїть питання грошей – чи готовий Захід далі витрачатися. Адже на Україну зараз йдуть величезні суми. І на цьому етапі починає звучати все більше пропозицій про мир, про прийом України в НАТО частинами (це чистої води "розлучення", ніколи частинами Україну в НАТО приймати не будуть). Наше завдання-стежити за цими дискурсами і нав'язувати свою точку зору. Якщо Захід хоче скоріше закінчити війну, нехай дає нам ресурси-більше зброї, щоб ми перемогли", ‒ сказав він.

Дивіться на відео чат Тараса Завгороднього на Главреді:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили: Україна стане членом НАТО. Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ і "це не підлягає обговоренню". Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни. Ллойд Остін переконаний, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни та перемоги над РФ. Разом з тим, на його думку, Україні "ще є над чим працювати" на шляху до стандартів НАТО.

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