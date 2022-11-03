'Загинуло більше, ніж на війні в Чечні': пропагандисти в РФ визнали величезні втрати окупантів - Bild

Російські пропагандисти визнали значні втрати РФ / Колаж фото Reuters, 10-а горно-штурмоваа бригада

Російські пропагандисти визнали, що армія РФ зазнає неймовірних втрат серед особового складу на Вугледарському напрямку у Донецькій області. Усе це пов'язане з тим, що окупанти постійно намагаються штурмувати позиції ЗСУ, а українські захисники дають потужну відповідь. Про це повідомляє Bild.

Самі ж російські воєнкори розповідають, що при спробах захопити Павлівку "за два дні загинуло більше морських піхотинців, ніж у першу чеченську війну".

Поблизу Бахмута був збитий російський військовий літак, однак російські пропагандисти у всьому звинуватили погану погоду.

Також в РФ розповідали про те, що російські солдати загрузли через паводки і цим нібито скористалась українська артилерія.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

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