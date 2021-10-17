Загадкова смерть у Києві: у Мережі назвали ім'я загиблого дипломата

У Києві виявили загиблого дипломата / скріншот

Стали відомі подробиці смерті в Києві чоловіка, тіло якого знайшли в його будинку на Осокорках.

Поліція і МЗС не називають імені померлого, проте Telegram-канал Klymenko Time повідомляє, що йдеться про дипломата Віктора Крижанівського 1961 року народження, який з 2017 року був спецпредставником України з придністровського врегулювання.

Крижанівський родом з Житомира. Він був на дипломатичній службі з 1992 року.

Загибель дипломата в Києві

У суботу, 16 жовтня, в поліцію Києва зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя.

"Попередньо з'ясовано, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім встав і попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя виявила його Домробітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала в результаті закритої черепно-мозкової травми", - розповіли в поліції.

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Що відомо про загиблого і причини смерті

Як уточнює ТСН, загиблим виявився дипломат. Спочатку йшлося про вбивство з ознаками насильницької смерті. Але вже потім, в офіційному зведенні, поліція повідомила, що стався нещасний випадок.

Ім'я загиблого правоохоронці поки не розголошують.