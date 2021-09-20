Загадкова смерть у Києві: тіло чоловіка знайшли біля під'їзду багатоповерхівки

У Києві знайшли тіло чоловіка біля житлового будинку / obozrevatel

В Києві біля під'їзду одного з житлових будинків у Дарницькому районі виявили чоловіка без ознак життя.

Подія трапилася в понеділок, 20 вересня на вулиці Драгоманова, 31в, повідомляє Obozrevatel.

У повідомленні наголошується, що ознак насильницької смерті на тілі померлого не виявлено.

Тіло невідомого чоловіка мешканці будинку виявили біля під'їзду та одразу ж викликали правоохоронців.

За даними джерел, особу померлого не встановлено. Звернемо увагу, що біля тіла померлого знаходився мотоцикл.

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На опублікованому фото відображено, що двоколісний транспорт лежав на боці.

/ obozrevatel

"Слідів насильства не виявлено. Деталі події встановлюються - тіло направлено на судово-медичну експертизу", - додав співрозмовник.

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Раніше повідомлялося про те, що у Києві в Оболонському районі знайдено тіло 37-річної жінки, яка приїхала на заробітки до столиці і тимчасово проживала біля річки Дніпро в туристичному наметі. Вказувалося, що вона працювала в компанії, яка працевлаштовувала співробітників в супермаркети.

У поліції заявили, що жінка приїжджала до Києва на підробітки. Вона тимчасово жила в наметі біля водойми в зоні відпочинку на столичній Оболоні.

Тіло жінки було понівечене, біля намету виявили сліди крові. Експерти встановлювали, яким предметом була вбита жінка. Вони склали фоторобот чоловіка, якого бачили в компанії загиблої.