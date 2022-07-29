Зачистка на Донецькому напрямку: ЗСУ вибили ворога зі ще одного населеного пункту

Остаточно зачищено один з населених пунктів на Донецькому напрямку / Фото УНІАН

На Донецькому напрямку бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів один з населених пунктів.

Про успіх українських захисників йдеться в повідомленні в Facebook 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Українські військові розповіли, що спільними зусиллями з 24-м окремим штурмовим батальйоном Айдар звільнений і остаточно зачищений один з населених пунктів на Донецькому напрямку.

"Зараз село більше схоже на привид: "мертва" військова техніка, розбиті будинки і страшні спогади цивільного населення", - додали в 53-й ОМБр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області розбили підрозділ російського спецназу Меркурій. Були ліквідовані як мінімум 18 окупантів, ще безліч отримали поранення.

Таких втрат армія РФ зазнала ще 21 липня, коли за справу взялися артилерійські підрозділи Збройних сил України.

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