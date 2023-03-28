РФ втратила частину танкового полку у спробі оточити Авдіївку – розвідка Британії

Російські окупанти кинули більше сил на оточення Авдіївки, але добилися мізерних успіхів ціною величезних втрат.

РФ втратила частину танкового полку у спробі оточити Авдіївку/ Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російська окупаційна армія у минулі дні спрямовувала усе більше зусиль на спроби оточити місто Авдіївка Донецької області. Загарбникам вдалося досягнути лише мізерних результатів, але заради цього вони "поклали" у боях велику частину своєї бронетехніки.

Зокрема, дуже великих втрат у боях біля цього міста зазнав 10-й танковий полк – російські окупанти втратили велику частину цього полку. Причиною цього могли стати вкотре повторювані окупантами тактичні помилки під час планування фронтальних атак. Про це заявили у Міноборони Великої Британії.

"10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яким Росія підтримала вторгнення в Україну з серпня 2022 року", – зазначається у звіті британської розвідки.

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Також зазначається, що розвідка Великої Британії перехопила звіти російських окупантів, з яких стало відомо про великі проблеми з дисципліною і моральним духом у підрозділах 3-го армійського корпусу. Крім цього, незважаючи на ймовірне проходження навчання у Білорусі, окупанти з цього корпусу все одно показують свою обмежену боєздатність, розповідають у британській розвідці.

Ситуація під Авдіївкою

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. Зокрема, війська РФ нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашковський розповідав, що українські військові ведуть важкі бої з окупаційними військами Росії у Донецькій області. Загарбники атакують Авдіївку і намагаються оточити місто.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські окупанти можуть перекинути основні сили до міста Авдіївка на Донбасі. За його словами, цей напрямок може стати ще гарячішим, ніж Бахмут. Цього тижня слід очікувати позиційної війни.

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