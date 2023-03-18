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Недобиті земляки Путіна влаштували бунт під Авдіївкою і відмовилися йти в наступ

18 березня 2023, 18:05
Втрати мобілізованих з в/ч №02511 з 138 бригади РФ (Ленінградська область та Петербург) склали понад 70% особового складу.

мобілізація
Окупанти РФ влаштували бунт під Авдіївкою / theins.ru

Мобілізовані з Ленінградської області та Петербурга записали відеозвернення до диктатора Володимира Путіна, в якому розповіли, що на Донбасі командування РФ відправляє їх на штурм без підготовки.

Відео звернення виклало видання SOTA. Звернення записували військовослужбовці військової частини № 02511 з 138 бригади.

відео дня

Всі учасники відео були в балаклавах, їхніх облич, за винятком очей, було не видно. Один з них повідомив, що мобілізованих прикомандирували до бригади в "ДНР" "для виконання штурмових завдань".

"Наш загін зазнав великих втрат. Нас відправили на штурм укріпрайону під Авдіївкою без розвідки, без належної артилерійської підготовки, без зв'язку з іншими підрозділами. В результаті втрати склали понад 70% особового складу. Не дивлячись на це, а також на втрату всього польового командувача складу і у відсутності важкого озброєння, залишки нашого підрозділу збираються відправити на забій з автоматами проти артилерії і танків", — зачитує звернення один з окупантів.

Він також заявив, що армійське керівництво "не виходить на діалог і залякує" тим, що відмовляються йти на штурм переведуть в ПВК "Вагнера" або "інші підрозділи ДНР". За словами військового, у багатьох мобілізованих є обмеження по здоров'ю, так як всі вони не проходили медичну комісію під час призову.

"Ми не відмовляємося від виконання бойового завдання, ми відмовляємося йти на невиправданий ризик з автоматами проти танків, і просимо розібратися з цією ситуацією не на паперах, а на місці", — говорить окупант РФ.

Скріншот
Мобілізовані з РФ влаштували бунт / скріншот

Бунти серед окупантів

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

Інші новини:

Авдеевка часткова мобілізація війна Росії та України
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