За рік у половини українських сімей стало гірше з грошима - результати опитування / УНІАН

За минулий рік у більш ніж половини українських сімей погіршилося економічне становище. Тільки близько восьми відсотків українців заявили про поліпшення матеріального становища. Про це свідчать дані дослідження, яке було проведено соціологічною службою "Центру Разумкова"з 28 по 31 січня 2022 року.

Результати опитування такі:

52,8% громадян України заявили, що за останній рік матеріальне становище їх сім'ї погіршилося;

38,5% відповіли, що матеріальне становище їхньої родини не змінилося;

7,8% вважають, що воно покращилося.

Разом з тим, більшість респондентів (52,9%) вважають, що президент і Кабінет міністр не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем, 32,6% респондентів дотримуються думки, що глава держави і уряд частково ефективні у вирішенні таких проблем. Лише 8,4 % респондентів заявили, що президент Зеленський і уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних проблем в Україні опитані назвали некомпетентність влади (37,2%) і високий рівень корупції (34,3%).

Також 11,8% опитаних головною причиною економічних проблем вважають війну на сході України, а 5,9% ‒ пандемію COVID-19. Лише 1,9% вважають, що в нашій країні немає економічної кризи, ще 1,9% утруднися з відповіддю. 7,5% назвали інші причини.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - 40,1% українців вважають, що нинішня влада в Україні по суті нічим не відрізняється від попередньої. Про це випливає з опублікованих 1 листопада результатів опитування, яке було проведено Центром Разумкова.

36,2% опитаних думають, що нинішнє керівництво країни гірше своїх попередників. Але при цьому 20,1% респондентів дотримуються думки, що нова влада – краще. Ще 3,6% громадян вагалися з відповіддю на це питання.