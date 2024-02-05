За Bihus.Info стежила СБУ: у спецслужбі відповіли звільненням топ-посадовця

Рішення про звільнення посадовця ухвалював, за інформацією ЗМІ, особисто голова СБУ Василь Малюк.

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Команда розслідувачів пов'язує прослуховування з професійною діяльністю / Колаж Главреда. Фото: прес-служба СБУ, скріншот Bihus.info

Журналістам Bihus.Info вдалося ідентифікувати осіб, які стежили за знімальною командою під час новорічного корпоративу у готелі під Києвом. За словами медійників, це була Служба безпеки.

Журналісти пишуть, що за операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Операція спецслужби тривала 6 діб.

Серед людей, які заселялися до готелю, у групі журналісти також упізнали Євгена Коноваленка, який регулярно заходить всередину ДЗНД. У 2020 році він подавав декларацію як співробітник СБУ.

відео дня

27 грудня, окрім Bihus.Info, в комплекс заселилися кілька осіб, також пов’язані з Ігорем Кравченком. Як випливає з камер безпеки комплексу - для ведення зовнішнього спостереження за редакцією.

Реакція СБУ

Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

У повідомленні СБУ вказується, що керівництвом спецслужби також "прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи".

Своєю чергою, hromadske, посилаючись на власні джерела, уточнює, що через організацію незаконного прослуховування звільнено керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Романа Семенченка.

За словами джерела видання, рішення про звільнення ухвалював особисто голова СБУ Василь Малюк. Відповідне подання він направив до президента Володимира Зеленського, і той підписав указ про звільнення Семенченка 31 січня.

Журналістів Bihus.info прослуховували

Журналісти-розслідувачі Bihus.info поскаржилися на незаконне прослуховування своїх співробітників. Напередодні у мережу "злили" відеозаписи, на яких нібито співробітники проекту вживають наркотики.

Як стверджує Бігус, йдеться про заміську новорічну "вилазку". Камеру встановили у готельному номері, який був зареєстрований на чотирьох дівчат. Прослуховування Бігус пов'язує з професійною діяльністю команди.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно зі ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

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