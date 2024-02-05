УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

За Bihus.Info стежила СБУ: у спецслужбі відповіли звільненням топ-посадовця

Яна Ставська
5 лютого 2024, 22:51
Рішення про звільнення посадовця ухвалював, за інформацією ЗМІ, особисто голова СБУ Василь Малюк.
За Bihus.Info стежила СБУ: у спецслужбі відповіли звільненням топ-посадовця
Команда розслідувачів пов'язує прослуховування з професійною діяльністю / Колаж Главреда. Фото: прес-служба СБУ, скріншот Bihus.info

Журналістам Bihus.Info вдалося ідентифікувати осіб, які стежили за знімальною командою під час новорічного корпоративу у готелі під Києвом. За словами медійників, це була Служба безпеки.

Журналісти пишуть, що за операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. Операція спецслужби тривала 6 діб.

Серед людей, які заселялися до готелю, у групі журналісти також упізнали Євгена Коноваленка, який регулярно заходить всередину ДЗНД. У 2020 році він подавав декларацію як співробітник СБУ.

відео дня

27 грудня, окрім Bihus.Info, в комплекс заселилися кілька осіб, також пов’язані з Ігорем Кравченком. Як випливає з камер безпеки комплексу - для ведення зовнішнього спостереження за редакцією.

Реакція СБУ

Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

У повідомленні СБУ вказується, що керівництвом спецслужби також "прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи".

Своєю чергою, hromadske, посилаючись на власні джерела, уточнює, що через організацію незаконного прослуховування звільнено керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки Романа Семенченка.

За словами джерела видання, рішення про звільнення ухвалював особисто голова СБУ Василь Малюк. Відповідне подання він направив до президента Володимира Зеленського, і той підписав указ про звільнення Семенченка 31 січня.

Журналістів Bihus.info прослуховували

Журналісти-розслідувачі Bihus.info поскаржилися на незаконне прослуховування своїх співробітників. Напередодні у мережу "злили" відеозаписи, на яких нібито співробітники проекту вживають наркотики.

Як стверджує Бігус, йдеться про заміську новорічну "вилазку". Камеру встановили у готельному номері, який був зареєстрований на чотирьох дівчат. Прослуховування Бігус пов'язує з професійною діяльністю команди.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно зі ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
СБУ Денис Бігус
Реклама

Головне за день

За Bihus.Info стежила СБУ: у спецслужбі відповіли звільненням топ-посадовця

За Bihus.Info стежила СБУ: у спецслужбі відповіли звільненням топ-посадовця

22:51 Україна
Удар по окупантах у Лисичанську: спливли нові подробиці щодо "двохсотих"

Удар по окупантах у Лисичанську: спливли нові подробиці щодо "двохсотих"

21:59 Україна
ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку - український офіцер

ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку - український офіцер

20:39 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:48

Чи можна надягати шкарпетки на ніч: до чого призведе такий сон

05 лютого, понеділок
23:40

Як виявити прихований алкоголізм: лікар вказав на головні ознаки

23:29

Демі Мур показала чесне фото тяжкохворого Брюса Вілліса

23:04

Помста планети Земля: Юрія Лозу мало не вбило силами природи в день ювілею

22:51

За Bihus.Info стежила СБУ: у спецслужбі відповіли звільненням топ-посадовця

Путін перекидає "Іскандери" до Калінінграду, щоб почати напад на НАТО - СнєгирьовПутін перекидає "Іскандери" до Калінінграду, щоб почати напад на НАТО - Снєгирьов
22:39

Українка, яка перемогла на конкурсі "Міс Японія-2024", відмовилася від титулу через роман із одруженим

21:59

Українські розвідники в Судані взяли в полон "вагнерівця" - ЗМІ

21:59

Удар по окупантах у Лисичанську: спливли нові подробиці щодо "двохсотих"

21:41

Китай поставив зброю в Білорусь: Снєгирьов розповів, чим це загрожує Україні

Реклама
21:22

"Ця форма суддівства застаріла": Данилко пояснив, чому на ефір "Євробачення" одягнув вушка Мінні Маус

21:04

Це шкодить вам: експерти б'ють на сполох через тренд на "маніакальне" прибирання в TikTok

20:39

ЗСУ вибили окупантів із позицій на Бахмутському напрямку - український офіцер

20:25

Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще триватиме геомагнітний шторм

20:15

Королю Великої Британії Чарльзу діагностували рак

20:13

У Нідерландах зробили заяву: Україна отримає більше F-16, ніж обіцяли

19:57

Ексдинамівець Олег Гусєв утретє став батьком

19:41

Проект про мобілізацію знову ризикує застрягнути у кабінетах: у ВР зробили заяву

19:38

Чому хліб не можна, а сухарі можна: приголомшливі відомості про популярну їжу

19:34

Повна ізоляція від світу: у Росії заборонять останню можливість виходу в соцмережі

19:13

Місячний календар на 6 лютого: що важливо завершити у цей день

Реклама
19:10

Допомога США для України: страх перед Трампом чи здоровий глуздПогляд

18:59

Пориви 30 м/с і сильні опади: в Україні раптово сильно псується погода

18:28

Мобілізація засуджених: у ВР прокоментували нюанси нових рішень

18:21

"Перепливайте Тису": нардеп відзначився "наїздом" на ухилянтівВідео

18:11

Влад Росс. На Стрільця в лютому чекають подвиги й успіх, на Рака - підступи недоброзичливцівВідеоблоги

18:00

Тільки не в смітник: чому розумні дачники запасаються кавовою гущею цілий рікВідео

18:00

Француженки не купують засобу для чищення унітазу - вони його роблять самі

17:59

"Бабери з гібридним виттям": Фаріон накинулася з лайкою на Alyona Alyona і Jerry Heil

17:57

Не робіть це перед дзеркалом, щоб не накликати біду: що не можна робити 6 лютого

17:57

Як бути жіночною: вибухові секрети неймовірної краси та чарівності

17:45

Не для того, щоб вішати: навіщо на овочечистці потрібні петельки

17:32

ЗСУ змінили тактику і максимально б'ють війська РФ: у NYT назвали епіцентр боїв

17:25

ЗСУ отримали вже 270 авто за сприяння Favbet Foundation

17:13

Росія показує тривожну тенденцію на фронті - Foreign Affairs

16:57

Налчаджиоглу і Реус усе ще одружені: візажистка пригрозила пасії екса судом

16:56

Частині пенсіонерів можуть перестати нараховувати гроші на картки: хто ризикує

16:53

У Києві негайно розгорнули нові блокпости: що відомо

16:51

Зібрали 40 тисяч солдатів та перейшли в наступ: в ЗСУ оцінили ситуацію на фронті

16:20

"Дружили 27 років": Зібров розповів, як зараз ставиться до втікачки Повалій

16:18

"Пропонував захопити Львів": СБУ затримала колаборанта з Верховного Суду

Реклама
16:11

Україна переможе Росію у війні, але за однієї умови - генерал ФРН

16:04

Путін націлився на Харків: експерт оцінив загрозу наступу на місто

15:57

У Грузії заявили про нібито перехоплення "одеського" вантажу для "теракту" у Воронежі

15:52

Чи треба називати машину: неймовірно, але про це мало хто навіть здогадувався

15:45

Доведеться ЗСУ мобілізовувати більше солдатів - генерал німецької армії

15:40

Порошенко має повернути $210 млн завданих Україні збитків за вкрадену нафтову трубу – політолог актуально

15:13

12 загиблих і 60 поранених: росіяни збільшили інтенсивність ударів по Україні

15:12

Чому в Україні "смикаються" ціни на популярний овоч: пояснення експерта

15:11

Як переробити радянську стінку: 5 способів перетворити сміття на шедевр

15:03

РФ збільшує витрати на війну: у розвідці розкрили, звідки Росія отримує кошти

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти