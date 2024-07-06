17 липня зміняться правила виїзду з України для чоловіків: які нові вимоги

Категорії громадян України, яким дозволено виїзд за кордон під час дії воєнного стану, не змінилися, каже Андрій Демченко.

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17 липня зміняться правила виїзду з України для чоловіків / колаж: Главред, фото: УНІАН

З 17 липня 2024 року під час перетину кордону України на виїзд у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Нові правила застосовуються до всіх категорій чоловіків, зокрема до тих, хто був виключений з військового обліку, або має відстрочку від мобілізації. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Повідомляється, що паперовий та електронний військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу.

Речник ДПСУ зауважив, що 16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. З цим пов’язана і реалізація в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

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"Враховуючи це, починаючи з 00:00 17 липня прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України", – розповів Демченко.

Він також додав, що у виїзді з України також відмовлятимуть тим чоловікам, щодо яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна інформація про подання їх у розшук до Національної поліції. Таких осіб передаватимуть співробітникам поліції.

В той же час, категорії громадян України, яким дозволено виїзд за кордон під час дії воєнного стану, не змінилися.

За словами речника ДПСУ, у військово-облікових документах чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), які мають право на виїзд за межі України, повинна бути відповідна інформація: відомості про виключення з військового обліку за станом здоров’я або дані про отримання відстрочки.

"З метою уникнення будь-яких непорозумінь під час перетину кордону просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздки", – наголосив він.

Оновлення військово-облікових даних в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Також відомо, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

В той же час, співробітники Національної поліції мають право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) у порядку адміністративного затримання.

Крім того, наразі немає жодних вагомих підстав для продовження часу, який дається військовозобов'язаним українцям, для оновлення своїх військово-облікових даних.

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