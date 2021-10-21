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Ясько розповіла, як Саакашвілі зізнався їй у коханні: "На той момент я була в інших відносинах"

21 жовтня 2021, 08:17

Як виявилося, Саакашвіллі і Ясько почали спілкуватися досить давно.

Саакашвілі, ясько
Нардеп розповіла, як почалися їхні стосунки з Саакашвілі / Facebook / SaakashviliMikheil

Народний депутат від "Слуги народу" Ліза Ясько розповіла про те, як почалися її стосунки з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

В інтерв'ю журналістці Олесі Бацман політик зізналася, що познайомилася з Саакашвілі ще до того, як Володимир Зеленський став президентом. За її словами, "етапів знайомства і спілкування" було кілька, а відносини у коханих почалися не відразу.

"Далеко не відразу почалися відносини. Ми дуже довго спілкувалися...На той момент я ще була в інших відносинах. У нас завжди все було чесно і з повагою один до одного між мною і Мішею. На все потрібен був час", - зазначила нардеп.

Ясько зізналася, що коханий вперше зізнався їй у коханні дуже емоційно, але подробиці не розкрила.

читайте такожДружина Саакашвілі вперше відреагувала на відео з його новою дівчиною Ясько"Я б хотіла, щоб це залишилося між нами...Це було дуже емоційно...Це було так, що я розуміла, що дороги назад немає. Тому що ми дуже швидко зрозуміли, наскільки доля щось зробила з нами", - поділилася кохана Саакашвіллі.

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У той же час Ясько підкреслила, що Саакашвілі "не відбивав" її у колишнього бойфренда і вона з обома чоловіками була чесна.

Роман Саакашвілі і Ясько

1 жовтня, після арешту Михайла Саакашвілі в соціальній мережі Facebook було опубліковано його відеозвернення, в якому політик розповів, що створив з Ясько нову сім'ю. Відео було записано до приїзду Саакашвілі до Грузії.

Народний депутат від Партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько розповіла, з Саакашвілі вона була на зв'язку до самого моменту затримання, додавши, що їх відносинам вже більше року. Вона навіть знайома з мамою Саакашвілі і одним з його синів.

Автор: Сергій Кущ
viber
Михайло Саакашвілі Єлизавета Ясько
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