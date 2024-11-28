Як правильно відкривати Haribo: жінка розкрила дивовижний лайфхак із смужкою

Варто просто потягнути смужку і ви будете мати упаковку цукерок, яку можна повторно закрити.

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Як правильно відкривати желейні цукерки / колаж: Главред, фото: скріншот: відео

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Як відкрити упаковку желейних цукерок

За допомогою стрічки можна відкрити і закрити цукерки

Цукерки Haribo є одними з найпопулярніших ласощів, які ви можете подарувати комусь та придбати собі. Але мало хто знає, як можна відкрити упаковку цукерок, щоб потім можна було закрити її.

У соціальній мережі X жінка поділилась геніальним лайфхаком. На своїй сторінці Today Years Old, де понад 1,1 мільйона шанувальників, жінка виклала відео, де показує лайфхак, як правильно відкривати желейні цукерки.

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"Чому виробники роблять це і ніколи не повідомляють нам?", - здивувалась жінка.

Тож замість того, щоб відкривати упаковку і висипати всередину всі цукерки, ви можете просто потягнути смужку, яка потім дозволить вам закрити цукерки. Жінка на відео дуже здивована і не може повірити, що такий лайфхак вона дізналась лише зараз.

"Це досить зручний прийом, тому що часто, коли ви відкриваєте пачку цукерок, вам доводиться або знущатися над цілою пачкою, або знаходити кліпсу, яка може зберегти її свіжою для наступного використання. Тепер вам не потрібно турбуватися про це", - йдеться у матеріалі Mirror.

Підписники також здивовано відреагували на такий лайфхак, адже багато людей навіть не здогадувались про такий метод.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна щоденна газета у форматі таблоїд та є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Хармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "віддзеркаленням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Хармсворт вирішив зробити газету кольоровішою і з ширшим колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

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